¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å¡¡2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó³°¤ì¤ë¡¡Îý½¬¤Ë¤â»Ñ¸«¤»¤º
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡½ºå¿À¡Ê2025Ç¯9·î22Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¡£¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ë¤ÏÁ°Æü21Æü¤ËÂ³¤ËÌÂ¼·Ã¸ãÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤«¤é7·î29Æü¤ËÉüµ¢¸å47»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°Æü21Æü¤ËÌó2¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¿¥á¥ó³°¡£¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡20Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë¤Ç¤Ï¥×¥íÆþ¤ê½é¤Î1ÈÖ¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤â¡¢°ìÅÙ¤â¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤é¤º¤Ë¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÓÃæ¸òÂå¡£¹âÄÅ´ÆÆÄ¤ÏÂÎÄ´¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÆü¤ËÆü¤ËÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤êÀ°¤¦¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¤È¿µ½Å¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤ÏÉüµ¢Ä¾¸å¤«¤éËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¡¢8·î¤Ï27»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦291¡¢12ËÜÎÝÂÇ¡¢22ÂÇ¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î·î´ÖMVP¤ò³ÍÆÀ¡£¤¿¤À¡¢9·îÃæ½Ü¤«¤é¥Ú¡¼¥¹¥À¥¦¥ó¤·¡¢6»î¹çÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
1¡¦±¦¡¡ÂÀÅÄ
2¡¦Í·¡¡Ä¹²¬
3¡¦º¸¡¡Æâ»³
4¡¦»°¡¡ËÌÂ¼·Ã
5¡¦°ì¡¡¥ª¥¹¥Ê
6¡¦Æó¡¡»³ÅÄ
7¡¦Êá¡¡ÃæÂ¼Íª
8¡¦Ãæ¡¡´äÅÄ
9¡¦Åê¡¡ÀÄÌø