¡¡¥Á¥ã¡¼¥ë¥º±Ñ¹ñ²¦¤ÎÄï¥¨¥É¥ï¡¼¥É²¦»Ò¤ÈºÊ¥½¥Õ¥£ÈÞ¤Ï22Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤ò½é¤á¤ÆË¬Ìä¤·¤¿¡£±Ñ¹ñ´Û¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤·¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÁ°¤ÇÍè¾ì¼Ô¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¸òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥É¥ï¡¼¥É²¦»ÒÉ×ºÊ¤Ï±Ñ¹ñ´Û¤Ç¡¢»º¶È³×Ì¿¤Ê¤É¤ÎÎò»Ë¤äºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò´Õ¾Þ¸å¡¢Æ±¹ñ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤ò¸«³Ø¡£¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤é¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡ËüÇî¤Î±ÑÀ¯ÉÜÂåÉ½¥¥ã¥í¥ê¥ó¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó»á¤Ï¡ÖÎ¾ÅÂ²¼¤ÎË¬Ìä¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¶¯¸Ç¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ê¤É¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥É¥ï¡¼¥É²¦»ÒÉ×ºÊ¤Ï18Æü¤ËÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£