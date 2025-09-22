歌手の布袋寅泰（63）が、ロンドンの自宅での優雅な朝食を紹介し、反響を呼んでいる。

これまでにもInstagramで、プライベートについてたびたび発信してきた布袋。スイセンが置かれたロンドンの自宅や、妻で歌手の今井美樹（62）と結婚記念日をお祝いする様子、23歳の長女の肩を抱いた親子ショットなどを披露してきた。

2025年9月17日の投稿では、自宅があるイギリス・ロンドンに5カ月ぶりに帰ってきたことを報告。ラフな装いで、緑に囲まれた公園を散歩する様子を公開していた。

ロンドンの自宅で優雅な朝食

9月21日には、ロンドンの自宅で食べた朝食のメニューを紹介している。

「青空の日曜日はヘルシーブレックファースト。トーストした Jason's sourdough white に スクランブルエッグ。ヨーグルトには、オーガニックのコーンフレークとオレンジ＆ピーカン＆アーモンド、さらに、ジンジャーブレッド＆クランベリーのグラノーラをのせ、牛乳とミックスナッツをAdd。少し短くトリムした花の前でいただきます 最高の1日の始まり。」

この投稿にファンから「おしゃれでステキな食卓ですね」「ヘルシーな朝ごはん。ステキな朝の始まりですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）