ÃÎÇ°Î¤Æà¡Ê44¡Ë¡¢¡È¿ÈÄ¹190cm¤Î¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µ¡¼¡É´é½Ð¤·¤·¤¿19ºÐÄ¹ÃË¤é¤È²Æì¤Ø²ÈÂ²Î¹¹Ô¡ÖÊ¿±Ë¤®¤ÎÂ¤¬¤Ê¤¬¡¼¤¤¡×¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃÎÇ°Î¤Æà¡Ê44¡Ë¤¬21Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£²ÆµÙ¤ß¤Î²ÆìÎ¹¹Ô¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¿ÈÄ¹190cm¤Ç¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë19ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿ÈÄ¹190cm¤Î¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µ¡¼¡¦19ºÐÄ¹ÃË¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÃÎÇ°¤Ï2005Ç¯¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢ÍâÇ¯¡¢Âè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡¦»ü±Ñ¤µ¤ó¤ò½Ð»º¤¹¤ë¤â¡¢2007Ç¯¤ËÎ¥º§¡£2016Ç¯¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤Î°æ¾åË§Íº¤ÈºÆº§¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¤ÏÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤¬¼«Å¾¼Ö¤ÇÊÂÁö¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢´é½Ð¤·¤·¤¿»ü±Ñ¤µ¤ó¤È³¤¤òËþµÊ¤¹¤ë¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£
´é½Ð¤·¤·¤¿19ºÐÄ¹ÃË¤é¤È²Æì¤Ø²ÈÂ²Î¹¹Ô
¡¡2025Ç¯9·î21Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢»ü±Ñ¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥×¡¼¥ë¤ÇÍ·¤ÖÂ©»Ò¤¿¤Á¤ÎÆ°²è¤òÅº¤¨¡¢²ÆµÙ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²Æì¤¤¤í¤¤¤í¡£¤³¤Î²Æ¤â¤á¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Í·¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¤ªÀµ·î¤Î¤³¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤Æ¤Þ¤¹¡Ä¡£Æó³Ø´ü¤â¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡ª¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤´Ä¹ÃË¤¬¥Ñ¥Ñ¤ÎÂå¤ï¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ¡¢¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÊ¿±Ë¤®¤ÎÂ¤¬¤Ê¤¬¡¼¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë