¡ÚÁíºÛÁª¡Û¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¡ÏÂ²Î¤ò±Ó¤ß¾å¤²¤«¤é¤ÎºÇ¸å¤Ï¡ÖÆüËÜ¤òà¹â¤¤°ÌÃÖá¤Ø¡×¥À¥¸¥ã¥ìÄù¤á
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤¬£²£²Æü¡¢¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½ê¸«È¯É½±éÀâ²ñ¤Ç¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¹â»Ô»á¤Ï¡Ö³§ÍÍ¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¹â»ÔÁáÉÄ¡¢ÆàÎÉ¤Î½÷¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡ÖÆàÎÉ¤Î½÷¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸ø±à¤Ë£±£´£¶£°Æ¬°Ê¾å½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¼¯¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËüÍÕ½¸¤Ë¤â¤¹¤Ç¤Ë¼¯¤Î¤³¤È¤ò±Ó¤ó¤À²Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤óºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÈ¼²È»ý¤Î²Î¤Ë¤â³Ñ¤¬Âç¤¤ÊÍº¼¯¤Î¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤¿²Î¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡Ö¹â±ß¤Î½©Ìî¤Î¾å¤ÎÄ«Ì¸¤ËºÊ¸Æ¤ÖÍº¼¯½Ð¤ÇÎ©¤Ä¤é¤à¤«¡×¤ÈÏ¯¡¹¤È±Ó¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡Çï¼ê¤ò¼õ¤±¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¹â»Ô»á¤À¤Ã¤¿É½¾ð¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¡Ö¤½¤ó¤ÊÆàÎÉ¤Î¼¯¤ò¤Ç¤¹¤è¡£Â¤Ç½³¤ê¾å¤²¤ë¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö³°¹ñ¤«¤é´Ñ¸÷¤ËÍè¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤ï¤¶¤ÈÄË¤á¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢²¿¤«¤¬¹Ô¤²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¿À¼Ò¤ÎÄ»µï¤òÅ´ËÀ¤«²¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¡¢¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÍ·¤Ö´Ñ¸÷µÒ¤¬¤¤¤ë¡£¿À¼Ò¤ò¤Ê¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¸Å¤¤¤â¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÆüËÜ¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤Ã¤Æ´î¤Ö¿Í¤¬³°¹ñ¤«¤éÍè¤ë¤è¤¦¤Ê¤é²¿¤«¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£»ä¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡£ÆüËÜ¤ò¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¹ñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤³¤Î¸ÅÍè¤ÎÅÁÅý¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÂÎ¤òÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö»ä¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡£ÆüËÜ¤ò¤â¤¦£±ÅÙ¡¢à¹â¤¤°ÌÃÖá¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤ë¡£¤½¤·¤Æ¶¯¤¤·ÐºÑ¡¢¶¯¤¤¹ñÅÚ¡¢°ÂÁ´¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼¡À¤Âå¤ËÁ÷¤ë·è°Õ¤òÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¡¢¤É¤¦¤«³§ÍÍ¤Î¤´»Ù±ç¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥À¥¸¥ã¥ì¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
