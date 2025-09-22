Æ¬¶â0±ß¡¦¥Ü¡¼¥Ê¥¹Ê§¤¤¤Ê¤·¡ª ¡Ö¥¢¥¯¥¢¡×¤ò»Ä¥¯¥ì¤ÇÇã¤¦¤È·î¡¹¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï¤¤¤¯¤é¡© ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¡ª
¡Ö¥¢¥¯¥¢¡×¤ò»Ä¥¯¥ì¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¡¡¿·¼Ö¹ØÆþ»þ¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î»Ä¥¯¥ì(»Ä²Á¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¢»Ä²ÁÀßÄê¥í¡¼¥ó)¡£
¡¡¥È¥è¥¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Î¼«Æ°¼Ö¥í¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢73¡ó¤Î¿Í¤¬»Ä¥¯¥ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬¡È°ìÈÖ¹â¤¤¡É¿··¿¡Ö¥¢¥¯¥¢¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê21Ëç¡Ë
¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î1Æü¤ËÂçÉýºþ¿·¤·¤¿¥È¥è¥¿¡Ö¥¢¥¯¥¢¡×¤ò»Ä¥¯¥ì¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¡¢·î¡¹¤Î»ÙÊ§¤¤³Û¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¡£¤¼¤Ò¹ØÆþ»þ¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥È¥è¥¿¡Ö¥¢¥¯¥¢¡×¤Î¥°¥ì¡¼¥É¹½À®¡¦²Á³Ê
¡¡¥¢¥¯¥¢¤Ï¡¢Ìó249Ëü±ß¡Ê²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢²Á³Ê¤Ï¥°¥ì¡¼¥É¤ä¶îÆ°Êý¼°¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥óÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
X¡§248Ëü6000±ß¡Á
G¡§265Ëü4300±ß¡Á
Z¡§282Ëü4800±ß¡Á
¡Ö¥¢¥¯¥¢¡×¤Î°ìÈÖ°Â¤¤¥°¥ì¡¼¥É¡ÖX¡×¤ò»Ä²ÁÀßÄê·¿¥×¥é¥ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç
¡¡X¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¥¢¥¯¥¢¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ì¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ°Â¤¯¡¢2WD¥â¥Ç¥ë¤ÏÌó249Ëü±ß¤«¤é¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡°Ê²¼¤Ï¡¢¥¢¥¯¥¢¤ÎX¥°¥ì¡¼¥É¤ò»Ä²ÁÀßÄê·¿¥×¥é¥ó¤Ç¡¢3Ç¯¤â¤·¤¯¤Ï5Ç¯¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÆ¬¶â¤¢¤ê¡¦¤Ê¤·¤Î¸«ÀÑ¤ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¢¨¸«ÀÑ¤ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇäÅ¹¤ò¥È¥è¥¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Åìµþ¤ËÀßÄê¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ¬¶â¤Ê¤·¡¦3Ç¯¡Ê36²ó¡Ë¤Î¾ì¹ç¡Û
¡ü³äÉê»ÙÊ§¤¤Áí³Û¡§284Ëü8320±ß
¡üÆ¬¶â¡§0±ß
¡ü³äÉê¸µ¶â¡§248Ëü6000±ß
¡üÁí»ÙÊ§¤¤²ó¿ô¡§36²ó
¡ü½é²ó»ÙÊ§¤¤³Û¡§5Ëü4260±ß
¡ü·î¡¹¤Î»ÙÊ§¤¤³Û¡Ê34²ó¡Ë¡§5Ëü2200±ß
¡üºÇ½ª²ó»ÙÊ§¤¤³Û¡Ê»Ä²Á¡Ë¡§101Ëü9260±ß
¡ü¼Â¼ÁÇ¯Î¨¡§6.8%
¡ü³äÉê¼ê¿ôÎÁ¡§36Ëü2320±ß
¡ÚÆ¬¶â¤¢¤ê¡¦3Ç¯¡Ê36²ó¡Ë¤Î¾ì¹ç¡Û
¡ü³äÉê»ÙÊ§¤¤Áí³Û¡§279Ëü5690±ß
¡üÆ¬¶â¡§50Ëü±ß
¡ü³äÉê¸µ¶â¡§198Ëü6000±ß
¡üÁí»ÙÊ§¤¤²ó¿ô¡§36²ó
¡ü½é²ó»ÙÊ§¤¤³Û¡§3Ëü8830±ß
¡ü·î¡¹¤Î»ÙÊ§¤¤³Û¡Ê34²ó¡Ë¡§3Ëü6400±ß
¡üºÇ½ª²ó»ÙÊ§¤¤³Û¡Ê»Ä²Á¡Ë¡§101Ëü9260±ß
¡ü¼Â¼ÁÇ¯Î¨¡§6.8%
¡ü³äÉê¼ê¿ôÎÁ¡§30Ëü9690±ß
¡ÚÆ¬¶â¤Ê¤·¡¦5Ç¯¡Ê60²ó¡Ë¤Î¾ì¹ç¡Û
¡ü³äÉê»ÙÊ§¤¤Áí³Û¡§303Ëü5551±ß
¡üÆ¬¶â¡§0±ß
¡ü³äÉê¸µ¶â¡§248Ëü6000±ß
¡üÁí»ÙÊ§¤¤²ó¿ô¡§60²ó
¡ü½é²ó»ÙÊ§¤¤³Û¡§4Ëü5991±ß
¡ü·î¡¹¤Î»ÙÊ§¤¤³Û¡Ê58²ó¡Ë¡§4Ëü400±ß
¡üºÇ½ª²ó»ÙÊ§¤¤³Û¡Ê»Ä²Á¡Ë¡§64Ëü6360±ß
¡ü¼Â¼ÁÇ¯Î¨¡§6.8%
¡ü³äÉê¼ê¿ôÎÁ¡§54Ëü9551±ß
¡ÚÆ¬¶â¤¢¤ê¡¦5Ç¯¡Ê60²ó¡Ë¤Î¾ì¹ç¡Û
¡ü³äÉê»ÙÊ§¤¤Áí³Û¡§294Ëü5917±ß
¡üÆ¬¶â¡§50Ëü±ß
¡ü³äÉê¸µ¶â¡§198Ëü6000±ß
¡üÁí»ÙÊ§¤¤²ó¿ô¡§60²ó
¡ü½é²ó»ÙÊ§¤¤³Û¡§3Ëü557±ß
¡ü·î¡¹¤Î»ÙÊ§¤¤³Û¡Ê58²ó¡Ë¡§3Ëü500±ß
¡üºÇ½ª²ó»ÙÊ§¤¤³Û¡Ê»Ä²Á¡Ë¡§64Ëü6360±ß
¡ü¼Â¼ÁÇ¯Î¨¡§6.8%
¡ü³äÉê¼ê¿ôÎÁ¡§45Ëü9917±ß
¡Ö¥¢¥¯¥¢¡×¤Î°ìÈÖ¹â¤¤¥°¥ì¡¼¥É¡ÖZ¡×¤ò»Ä²ÁÀßÄê·¿¥×¥é¥ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç
¡¡¥¢¥¯¥¢¤Ç°ìÈÖ²Á³Ê¤¬¹â¤¤¥°¥ì¡¼¥É¤ÎZ¡ÊE-Four¡Ë¤Ï¡¢Ìó302Ëü±ß¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ê²¼¤Ï¡¢¥¢¥¯¥¢¤ÎZ¥°¥ì¡¼¥É¡ÊE-Four¡Ë¤ò»Ä²ÁÀßÄê·¿¥×¥é¥ó¤Ç¡¢3Ç¯¤â¤·¤¯¤Ï5Ç¯¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÆ¬¶â¤¢¤ê¡¦¤Ê¤·¤Î¸«ÀÑ¤ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¢¨¸«ÀÑ¤ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇäÅ¹¤ò¥Í¥Ã¥Ä¥È¥è¥¿ÅìÅÔ¤ËÀßÄê¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ¬¶â¤Ê¤·¡¦3Ç¯¡Ê36²ó¡Ë¤Î¾ì¹ç¡Û
¡ü³äÉê»ÙÊ§¤¤Áí³Û¡§346Ëü3354±ß
¡üÆ¬¶â¡§0±ß
¡ü³äÉê¸µ¶â¡§302Ëü2800±ß
¡üÁí»ÙÊ§¤¤²ó¿ô¡§36²ó
¡ü½é²ó»ÙÊ§¤¤³Û¡§6Ëü5014±ß
¡ü·î¡¹¤Î»ÙÊ§¤¤³Û¡Ê34²ó¡Ë6Ëü3500±ß
¡üºÇ½ª²ó¤ª»ÙÊ§¤¤³Û¡Ê»Ä²Á¡Ë¡§123Ëü9340±ß
¡ü¼Â¼ÁÇ¯Î¨¡§6.8%
¡ü³äÉê¼ê¿ôÎÁ¡§44Ëü554±ß
¡ÚÆ¬¶â¤¢¤ê¡¦3Ç¯¡Ê36²ó¡Ë¤Î¾ì¹ç¡Û
¡ü³äÉê»ÙÊ§¤¤Áí³Û¡§341Ëü724±ß
¡üÆ¬¶â¡§50Ëü±ß
¡ü³äÉê¸µ¶â¡§252Ëü2800±ß
¡üÁí»ÙÊ§¤¤²ó¿ô¡§36²ó
¡ü½é²ó¤ª»ÙÊ§¤¤³Û¡§4Ëü9584±ß
¡ü·î¡¹¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤³Û¡Ê34²ó¡Ë¡§4Ëü7700±ß
¡üºÇ½ª²ó¤ª»ÙÊ§¤¤³Û¡§123Ëü9340±ß
¡ü¼Â¼ÁÇ¯Î¨¡§6.8%
¡ü³äÉê¼ê¿ôÎÁ¡§38Ëü7924±ß
¡ÚÆ¬¶â¤Ê¤·¡¦5Ç¯¡Ê60²ó¡Ë¤Î¾ì¹ç¡Û
¡ü³äÉê»ÙÊ§¤¤Áí³Û¡§369Ëü1015±ß
¡üÆ¬¶â¡§0±ß
¡ü³äÉê¸µ¶â¡§302Ëü2800±ß
¡üÁí»ÙÊ§¤¤²ó¿ô¡§60²ó
¡ü½é²ó»ÙÊ§¤¤³Û¡§5Ëü1495±ß
¡ü·î¡¹¤Î»ÙÊ§¤¤³Û¡Ê58²ó¡Ë¡§4Ëü9200±ß
¡üºÇ½ª²ó»ÙÊ§¤¤³Û¡Ê»Ä²Á¡Ë¡§78Ëü5920±ß
¡ü¼Â¼ÁÇ¯Î¨¡§6.8%
¡ü³äÉê¼ê¿ôÎÁ¡§66Ëü8215±ß
¡ÚÆ¬¶â¤¢¤ê¡¦5Ç¯¡Ê60²ó¡Ë¤Î¾ì¹ç¡Û
¡ü³äÉê»ÙÊ§¤¤Áí³Û¡§360Ëü1381±ß
¡üÆ¬¶â¡§50Ëü±ß
¡ü³äÉê¸µ¶â¡§252Ëü2800±ß
¡üÁí»ÙÊ§¤¤²ó¿ô¡§60²ó
¡ü½é²ó»ÙÊ§¤¤³Û¡§4Ëü1861±ß
¡ü·î¡¹¤Î»ÙÊ§¤¤³Û¡Ê58²ó¡Ë¡§3Ëü9200±ß
¡üºÇ½ª²ó»ÙÊ§¤¤³Û¡§78Ëü5920±ß
¡ü¼Â¼ÁÇ¯Î¨¡§6.8%
¡ü³äÉê¼ê¿ôÎÁ¡§57Ëü8581±ß
»Ä²ÁÀßÄê·¿¥×¥é¥ó·ÀÌóËþÎ»»þ¤ÎÁªÂò»è¤Ï3ÄÌ¤ê¡ª
¡¡»Ä²ÁÀßÄê·¿¥×¥é¥ó·ÀÌóËþÎ»»þ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤«¤éº£¸å¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î½êÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¡Ú¾è¤ê´¹¤¨¡Û¥¯¥ë¥Þ¤òÊÖµÑ¸å¡¢ÊÌ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò¿·¼Ö¹ØÆþ¤¹¤ë¡§ºÇ½ª²ó¤Î»ÙÊ§¤¤Ìµ¤·
¡ü¡Ú½êÍ¡ÛºÇ½ª²ó¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¤·¤Æ¸½ºß¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¤¾å¤²¡§ºÇ½ª²ó¤Î»ÙÊ§¤¤¤¢¤ê¡Ê°ì³ç¡¦Ê¬³ä¡Ë
¡ü¡ÚÊÖµÑ¡Û¥¯¥ë¥Þ¤òÊÖµÑ¤¹¤ë¡§ºÇ½ª²ó¤Î»ÙÊ§¤¤Ìµ¤·
¡¡¾åµ¤Î¤¦¤Á¡¢Æ±¤¸ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Î¿·¼Ö¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¸½ºß¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò¼êÊü¤¹¾ì¹ç¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËºÇ½ª²ó¤Î»ÙÊ§¤¤¡Ê»Ä²Á¡Ë¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¾õÂÖ¤¬»öÁ°¤ËÄê¤á¤¿µ¬Äê³°¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÌÅÓÀº»»¶â¤ò»ÙÊ§¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½êÍ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇ½ª²ó¤Ç»Ä²Á¤ò°ì³ç¤â¤·¤¯¤ÏÊ¬³ä¡ÊºÆ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Ë¤Ç»ÙÊ§¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£