日本の相撲と韓国のシルム、本当に強いのはどっち？韓国のテレビ番組で大激突へ、史上初の試み

日本の相撲と韓国のシルムは、はたしてどちらが強いのか。

韓国のTV朝鮮は秋夕（チュソク）特集として、スポーツバラエティ『韓日スーパーマッチ シルムvs相撲』を放送する。

同番組では、韓国の伝統格闘技であるシルムの強さを伝えるため、現役最高のシルム選手たちが集結する。これに対抗し、日本の伝統格闘技・相撲の代表選手たちが正面勝負に挑む。

「プロ」シルムと「プロ」相撲の選手による放送を通じた対決は、今回の『韓日スーパーマッチ』が史上初の試みだという。

気になる対決方法は、3ラウンド。第1ラウンドでは、シルム選手が相撲のルールを学んで「相撲」で対戦。第2ラウンドでは相撲選手がシルムのルールを学んで「シルム」で勝負する。慣れない相手の種目に挑む両国選手たちは混乱のなかでも適応力を見せ、強さだけでなく困難を克服していく成長ストーリーを披露することになる。

（画像＝TV朝鮮）『韓日スーパーマッチ シルムvs相撲』

そして最終の第3ラウンドでは、シルムと相撲のルールを融合させた「ミックスルール対決」が繰り広げられ、これまで見たことのない大きな楽しみを予告している。

公開された番組ポスターには、韓国と日本を代表する2人の選手が激しい対決構図で向き合う姿が描かれており注目を集めた。韓国のシルム選手と日本の相撲選手が対峙し、火花散る視線を交わすビジュアルは、力比べ直前の緊張感を見事に表現している。

（画像＝TV朝鮮）『韓日スーパーマッチ シルムvs相撲』ポスター

勝負を見届ける番組出演者も豪華だ。韓国チームの戦力分析官には、スポーツに造詣が深く鋭い洞察力を持つキム・グラが抜擢。続いて韓国チームのマネージャーとして「万能エンターテイナー」チョン・ジュナが活躍し、アナウンサー出身のキャスター、チョ・ジョンシクが実況を担当することが決まった。

『韓日スーパーマッチ シルムvs相撲』は、TV朝鮮で10月6・7日22時に放送される予定だ。