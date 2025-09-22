Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÚÆþ殓师¡Û¤ÈÉ½¤¹±Ç²è¤Ï¡©ÆüËÜ±Ç²è»Ë¾å½é¤Î³°¹ñ¸ì±Ç²è¾Þ¼õ¾Þ¤·¤¿ºîÉÊ¡ª
±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃæ¹ñ¸ì¤ÇÉ½¤¹¤È¤É¤¦½ñ¤¯¡©¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤È°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡ª
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÆþ殓师¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÆþ殓师¡×¤ÈÉ½¤¹±Ç²è¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢Âè81²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ±Ç²è»Ë¾å½é¤Î³°¹ñ¸ì±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÆþ殓师¡×¤ÈÉ½¤¹±Ç²è¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡×¤Ï¡¢2008Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¡ÈÇ¼´½»Õ¡É¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»à¤È¸þ¤¤¢¤¤¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
ËÜÌÚ²í¹°¤µ¤ó¤ä¡¢¹ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤ÊÇÐÍ¥¿Ø¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô