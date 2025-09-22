¡Ö¿å¸¶¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¤ß¤º¤Ï¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
ÃÏ¿Þ¤äÎ¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤ÊÃÏÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÃÏÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡Ö¿å¸¶¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡Ö¿å¸¶¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤ß¤º¤Ï¤é¤È¤ÏÆÉ¤ß¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö¿å¸¶¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤¤¤Ð¤é¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¿å¸¶¤Ï¡¢¿·³ã¸©°¤²ìÌî»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¿å¸¶¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÌîÀ¸¤ÎÇòÄ»¤Î±ÂÉÕ¤±¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¸Ð¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÉ»¸Ð¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤³¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ç¤âÇòÄ»¤ÎÅÏÍèÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥à¥µ¡¼¥ë¾òÌó¤ÎÅÐÏ¿¼¾ÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
ÇòÄ»¤ÏËèÇ¯10·î¾å½Üº¢¤«¤éÈôÍè¤·»Ï¤á¡¢3·î²¼½Üº¢¤Þ¤ÇÂÚºß¤·¡¢11·î²¼½Üº¢¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¤Ï5,000±©¤òÄ¶¤¨¤ëÇòÄ»¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
