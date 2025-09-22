恐怖！浮気未遂の相手に「子どもの写真」を送った夫！離婚と再構築、どちらを選ぶべき？【ママリ】

あり得ない！浮気未遂相手に「子どもの写真」を送る夫

旦那の浮気未遂についてです



4ヶ月前に浮気未遂をされてる事が昨日旦那のLINEを見て気付きました。

結果、直接は会ってないし電話はしてないです 出典：

qa.mamari.jp

パートナーの裏切りには心が深く傷つくものですが、子どもがいる場合、「その後の生活」をどうするか短期間で腹をくくって次の行動を起こさないといけない場合もありますよね。この記事では、夫の浮気未遂を発見した妻が、離婚か再構築かを悩んでいる投稿を紹介します。投稿者の夫は「浮気未遂」ではありましたが、投稿者にとって許せない行動をしていたようで、投稿者の怒りは収まりません。

夫の浮気未遂を見つけてしまったという投稿者さん。未遂なので実行はされていなかったようですが…？

大雑把にやり取りをまとめると



女 →（旦那）の顔みたいな🥺

旦那→去年の送るよ！（娘とのツーショットとか送る旦那）

女 →子供いるの？笑

旦那 →姉ちゃんの子供！（男兄弟のため姉などいないし、娘のことを姉の子供と言う）

旦那 →今日電話しない？

女 →電話？😂

旦那→したいなーって思った😂

女 →いいよー🙃

旦那→俺結構な人見知りなんだよね😅話続かなかったらどうしようとか思っちゃう😖

俺も頑張るから○○ちゃんも俺の事リードしてね🥺



結局電話できなかったようで日付が変わり



旦那 → 今日は電話どーする？

女 →今日きついかな😓 明日ならできるかな😓

旦那→夜勤があるから遅くなるけどどーにかして時間作るけど遅くなっちゃうかも😭

女 →無理しないで😓



結局また電話できなかったようで



旦那 →おはよー☺️

女 →遅くなったごめん😓

旦那 →大丈夫だよ☺️



ここで旦那が既読無視されて終わっています 出典：

投稿者さんの夫は未遂とはいえ、相手の女性にかなり強めのアプローチをしていますね。これは見つけた投稿者さんもショックだったことでしょう。

結果浮気未遂で終わったのですが娘のことを自分の子供じゃないと言ったりほかの女と頑張って電話しようとしてる姿勢が無理です

誓約書を書かせ再構築していくか、前に私に内緒で男女グループで飲んでカラオケで朝帰りしてきた事もあるのでもうさっさと離婚するか悩んでいます



皆さんならどうしますか？ 出典：

現時点で夫のことを心底信頼しきれなくなっている投稿者さん。わが子のことを「姉の子」と嘘をついてまで別の女性の気を引こうとしているのは、確かに非常識ですよね。



未遂とはいえ、投稿者さんの気持ちが冷え込む内容を見つけてしまい、投稿者さんは今後の選択を迷っています。

夫のあり得ない言動にはさまざまな声が

既婚で子どももいながら、気になる女性に自分と子どもの写った写真を送る夫の言動にはさまざま意見が寄せられました。

わたしならですが

過去も今も不貞行為がないのであれば、離婚はしません。

再構築します

証拠は取っておいて、話し合いしますね。



あとどこで知り合ったかにもよりますね💦SNSやアプリで知り合ったのなら

もうアカウント解除してもらいます。 出典：

私なら離婚突きつけて家から追い出します。

それで心から猛反省するなら再構築します。



自分の愛娘を他人の子供と言うなんて、私なら許せないし、二度と娘に触れるなと言いたいです。娘さんが将来、そんなこと言ってまで他人の女と連絡取ってたと知ったらどんな気持ちになるか、旦那さんは考えたことあるんでしょうかね。



我が家も浮気(風俗やナンパ系)のことがあり、離婚突きつけました。1週間家から追い出し、息子には一切触るな、もう二度と会うなと言い、追い出しました。そしたら、一週間後、泣きながら手紙7枚書いて土下座してきたので再構築してあげました。



娘さんのことは、旦那さんは大事にしてますか？

もし大事にしてるようなら、離婚突きつけて娘にはもう二度と触れさせないくらいのこと言ったら、反省してくれないですかね？ 出典：

意見には「未遂」であることを念頭に、猛省の態度が見えれば再構築を考えるというコメントがありました。



また、「将来、こうした行動を父親がとっていたと子どもが知ったらどう思うか」に思いを至らせてほしいと願うものも。



投稿者さんの夫とすれば一時の気の迷い、魔が差した、などと言うのかもしれませんが、その一時の気の迷いが妻だけでなく子ども自身も深く傷つけるかもしれないことをよくよく頭に叩き込んでほしいですね。



浮気や浮気未遂から離婚を選ぶか再構築を選ぶかは夫婦それぞれの決断ですが、いずれにせよその選択は幸せな人生が送れそうな選択肢であってほしいですね。

記事作成: kate_mu_23

（配信元: ママリ）