今や全国で大人気の絵本シリーズ「パンどろぼう」。そのパンどろぼうの人形劇が高知で初めて上演されました。



高知市在住の絵本作家･柴田ケイコさんが手掛ける人気絵本シリーズ「パンどろぼう」は、2025年4月に5周年を迎えました。



パンどろぼうの人形劇は2024年、大阪を拠点に活動する人形劇団クラルテが関西圏でスタートさせ、2025年は全国各地をまわっています。





9月21日に高知市の県民文化ホールで高知初上演されました。ストーリーは、パンどろぼうがおいしいパンを求めて奔走する中で出会った「せかいいちおいしいもりのパンや」からフランスパンを盗み出し、満足気に家へと持ち帰りますが―。期待していたパンの味は残念なものでした。パンどろぼうは腹を立て文句を言いにパン屋のおじさんのもとを訪れます。おじさんはパンどろぼうを優しくさとし、盗みをやめて一緒に「せかいいちおいしいパン」を作ることを提案するのでした。また、会場ではパンどろぼうの生みの親、柴田ケイコさんもステージに登壇。訪れた家族連れなど約800人はキャラクターたちのコミカルな動きやあたたかいストーリーを楽しんでいました。「パンどろぼう」は9月に7作目となる絵本が出版されたほか、アニメ化も決定していて、今後さらに様々な形でパンどろぼうや仲間たちの活躍を見ることができそうです。