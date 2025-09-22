¤Þ¤¹¤ª¤«ÁýÅÄ¡¡¤¢¤ÎÂçÊªÇÐÍ¥¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎËÜ³ÊÌ¡ºÍ¡¡²ñ¼Ò°÷»þÂå¤ÎÆ±´ü¤Ç¡ÖÌ¡ºÍ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÎÉ¤¤À¼¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡×¤ÎÁýÅÄ±ÑÉ§¡Ê55¡Ë¤¬22Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¹âÅÄÊ¸É×¤Î¥é¥¸¥ª¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂçÊªÇÐÍ¥¤È¤ÎÌ¡ºÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÈºÇ¶á¤Î»ö·ïÊí¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£Âè1°Ì¤È¤·¤Æ¡Öº´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¤µ¤ó¤ÈÌ¡ºÍ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÁýÅÄ¤Èº´¡¹ÌÚ¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó»þÂå¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¡ÖÂç¹¡×¤Î¸µÆ±´ü¡£ÁýÅÄ¤ÏÆþ¼Ò9¥«·î¸å¤ËÂà¼Ò¤··Ý¿Í¤ÎÆ»¤Ø¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï2Ç¯È¾¸å¤ËÂà¼Ò¤·¡¢ÇÐÍ¥¤ËÀìÇ°¤·¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡14Æü¤Ë»°±Û·à¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Þ¤¹¤À¤µ¤µ¤¤ÎÌë¤ÊÌë¤ÊÏÃ¤·¡×¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö»Ê²ñ¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤ò¤·¤¿¤é¡È¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÌ¡ºÍ¤·¤¿¤¤¡É¤È¡×ÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤ÏÂ¢Ç·²ð¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¡¢ÂæËÜ¡£¤³¤ì¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂ¿¾¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡£°ì½ï¤ËÌ¡ºÍ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤½¤ê¤ã¥¦¥±¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Â¢ÍÍ¤ÎÂè°ìÀ¼¡È¤Þ¤¹¤À¤µ¤µ¤¡É¤Ç¤¹¡ÄÌ¡ºÍ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÎÉ¤¤À¼¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡ÖºÇ¸å¤ÏÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¯½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¢Ç·²ðÅª¤Ë¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¡È¥¶¡¦Ì¡ºÍ¡É¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¡£ºÇ¸å¡È¤â¤¦¤¨¤¨¤ï¡É¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤È¡×ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬¤Ç¤Ï¥ß¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖËÜÈÖ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤âÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×¤Èº´¡¹ÌÚ¤Î¡ÖÉñÂæÅÙ¶»¡×¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£