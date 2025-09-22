¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÌøÅÄÍª´ô¤¬5¤«·î¤Ö¤ê1·³Éüµ¢¤ÇÂ¨¥¹¥¿¥á¥ó¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à´°ÉõÉé¤±¤Ç¡ÖM6¡×ÅþÃ£
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯-¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹(22Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à)
Æ±Æü¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤òÀï¤Ã¤¿2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¥í¥Ã¥Æ¤Ë´°ÉõÉé¤±¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤â¡Ö6¡×¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÌî¼ê2Áª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡£¤³¤ÎÆü¡¢±¦Â¤Î¹üÀÞ¤«¤é5¤«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆ¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌøÅÄÍª´ôÁª¼ê¤ò¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÁ°Æü9²ó¤ÎÅÚÃÅ¾ì¤ÇÂåÂÇµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë2ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÀîÀ¥¹¸Áª¼ê¤ò¡Ö9ÈÖ¡¦¥»¥«¥ó¥É¡×¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ë¤Î¤ÏÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡£Á°²óÅÐÈÄ¤Ï15Æü¡¢Æ±¤¸¤¯¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç6²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦ÂÐ¤¹¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥¿¥á¥ó1(Ãæ)×¢²¬Âç»Ö
2(»Ø)À¾Ìî¿¿¹°
3(Æó)ÂÀÅÄÌº
4(°ì)ÆÜµÜÍµ¿¿
5(Í·)¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏº
6(Êá)¿¹Í§ºÈ
7(±¦)¿ùËÜÍµÂÀÏº
8(»°)½¡Í¤Ëá
9(º¸)ÃæÀî·½ÂÀ
(Åê)¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶