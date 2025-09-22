離婚に対するイメージは人それぞれですが、「円満離婚」という言葉が誤解を招いたり、実態とかけ離れた理想論になってしまうケースも少なくありません。



円満離婚という言葉に疑問を感じる方の中には、「離婚するほどの関係性で円満に別れるなんて、ありえない」と考える方もいるのではないでしょうか。離婚は、慰謝料や養育費、子どもの親権問題まで、多くの要素が関わってきます。



特にお子さんがいる場合、仲良くすんなり離婚するには、お互いの相手を尊重した話し合いと合意形成が不可欠です。本記事では、円満離婚は ありえないと感じる理由と実情を探り、争いを最小限に抑えながら、できるだけ冷静に離婚を成立させるポイントを解説します。



円満離婚とは何か？

「円満離婚」という言葉を聞いたとき、どのようなイメージを思い浮かべるでしょうか。多くの方が「夫婦仲良く、笑顔で離婚できる」といった理想的な状況を想像するかもしれません。



一般的には「夫婦がお互いに納得し、争うことなく離婚すること」を指しており、これは協議離婚の形で行われます。つまり、円満離婚とは以下のような条件を満たす離婚のことを指すといえるでしょう。



・お互いが離婚に合意している

・財産分与や慰謝料について話し合いができている

・子どもがいる場合は親権者や養育費について取り決めができている

・感情的な対立が最小限に抑えられている



ただし、“仲良し離婚”と表現されるように、離婚後も友人関係を続けるような例外的なケースが注目されがちで、これにより「円満離婚＝仲が良いまま離婚」という誤解が生まれることもあります。



実際には、離婚の背景には価値観や性格の不一致、金銭問題、不倫など、何らかの解決困難な問題があることが一般的です。そのため、仲良し離婚のようなイメージを抱いていると、現実とのギャップに失望することもあるでしょう。



円満離婚が「ありえない」と感じる方は、こうした現実的な困難を直感的に理解されているのかもしれません。重要なのは、不必要な争いを避けながら、双方が納得できる形で離婚を成立させることなのです。



「円満離婚はありえない」と感じてしまう理由

円満離婚という言葉に違和感を感じる方が多いのは、離婚という現実が持つ複雑さや困難さを深く理解されているからかもしれません。実際に、円満離婚が難しいと感じる理由には以下のようなものがあります。



◆夫婦間の感情的なしこりが大きい



信頼を大きく損なうような出来事があった場合、相手の言うことに素直に耳を傾けること自体が困難になります。浮気や長年のすれ違いで傷ついた感情は簡単には修復できず、離婚についての話し合いも過熱しがちです。とりわけ、話し合いの場が感情的になると当初の合意目標が見えなくなり、さらに対立を深めてしまうリスクがあります。



このようなケースでは、話し合いの前にカウンセリングや第三者を交えて感情を整理することが重要です。感情をある程度解消してからでないと、離婚条件の話し合いを理性的に進めることは難しいでしょう。



◆双方が子どものことを考えている



子どもがいる夫婦の場合、「子どもにとって最良の選択をしたい」という気持ちが、かえって話し合いを複雑化させることがあります。



親権者の決定では、どちらも「自分と一緒にいる方が子どもにとって幸せ」と考え、父親は経済力を、母親は子育ての継続性を主張し、意見が対立するケースが多くあります。



面会交流についても、離れる親は「できるだけ多く子どもに会いたい」と願い、同居する親は「子どもの生活リズムを乱したくない」と考えるなど、双方が子どものことを思って判断が一致しないのです。さらに教育方針や進学先についても価値観の違いが表面化しやすく、子どもの気持ちを汲み取ろうとする複雑さも加わります。



離婚によって子どもに与える影響への懸念から、できるだけ良い条件を確保したいという責任感が、時として冷静な判断を難しくし、相手との妥協点を見つけにくくする要因となることも多いのです。



◆金銭面での利害が対立する



離婚時の金銭問題は、最も対立が生じやすい分野の一つです。財産分与では、夫婦がそれぞれ「自分がより多く貢献した」と考えがちで、特に住宅ローンが残る不動産や退職金、株式などの評価をめぐって意見が分かれることが多くあります。



慰謝料についても、請求する側は精神的苦痛に見合った高額を望む一方、支払う側は「そこまでの高額な慰謝料は納得できない」と感じるのが一般的です。さらに年金分割や住宅ローンの名義変更、保険の受益者変更などでも利害が対立します。



お金の話は感情論だけでは解決できず、相場や法的基準があるとはいえ、双方が納得する金額で合意することの難しさが、円満離婚を困難にする大きな要因となっています。



◆周囲の偏見や家族の反対が大きい場合



離婚を決意しても、家族や親族から「なぜうまくやれないのか」という否定的な声を受けてしまうケースは珍しくありません。今でも「離婚をするのは努力や我慢が足りない」という偏見が根強く残っている地域やコミュニティがあるため、精神的プレッシャーを感じる人は多いでしょう。



また、夫婦間で離婚に合意していても、両親や親戚、友人などから強硬な離婚条件を提案され、当事者の判断を難しくすることもあります。本来は夫婦だけで決められることでも、周囲の意見に影響されて話し合いがこじれるケースも少なくありません。



円満離婚を実現するための5つのステップ

感情的にも法的にもトラブルを最小限に抑えるための、具体的な進め方を5つに分けてまとめます。



1. お互いの離婚理由と希望を明確にする



離婚を考える理由は夫婦それぞれ異なるため、まずはお互いの気持ちや希望を正直に話し合うことから始めましょう。一方が離婚を希望していても、もう一方は離婚に反対している場合もあるかもしれません。



問題となっている点（金銭面、子どもの教育方針、ライフスタイルの違いなど）を具体的にリストアップし、離婚によって何を解決したいのかを明確にします。



離婚後の生活をより現実的にイメージするため、お互いの将来像を共有することも重要です。合意できる部分が見えてくると、漠然とした不安が軽減され、必要な手続きに集中しやすくなります。



2. 感情的にならない話し合いの環境を整える



離婚の話し合いは感情的になりやすいため、冷静な環境づくりが欠かせません。具体的な工夫として、以下のような方法があります。



・中立な第三者に話し合いに立ち会ってもらう

・話し合いの時間を限定し、感情的になる前に一旦休憩する

・合意した内容はその場でメモに残す

・対面が難しい場合は、メールやメッセージアプリを活用する



中立な第三者として、夫婦問題の専門家である夫婦カウンセラーへの相談を検討してもよいでしょう。双方が離婚に応じ、具体的な条件を検討したい場合は弁護士への相談やADR（裁判外紛争解決手続）という方法もあります。



3. 子どもの気持ちを最優先に考える



子どものいる夫婦では、親の離婚が子どもに与える影響を最小限に抑えることが大切です。子どもは両親の緊張した雰囲気を敏感に感じ取り、「自分が悪いのでは……」と自責の念を抱くこともあります。



離婚後も両親が子どもに関して協力し合う姿勢を示すことで、子どもの精神的な負担を和らげることができるでしょう。面会交流の方法や養育費の取り決めも、子どもの心の安定を第一に考えて決めていきましょう。年齢に応じて子どもの意見も聞き、心のケアを忘れないことが大切です。



4. 離婚条件を具体的かつ公平に決める



財産分与について

夫婦で築いた財産（預貯金、不動産、車、保険、退職金など）を整理し、公平に分配する方法を話し合います。住宅ローンが残っている場合の処理方法や、名義変更の手続きについても明確に決めておくことが重要です。



親権・養育費・面会交流について

子どもがいる場合は、親権者の決定と養育費の金額・支払い方法を取り決めます。養育費は家庭裁判所の算定表を参考に、子どもの将来の教育費なども考慮して現実的な金額を設定しましょう。



その他の取り決め

年金分割については、厚生年金の分割割合（通常は2分の1）を決めておきます。不倫やDVなど明確な離婚原因がある場合の慰謝料は、金額と支払い方法（一括か分割か）、支払い期限を明確にしましょう。



子どもがいる場合は、姓の変更や学校・習い事の連絡方法、医療費の負担割合なども細かく決めておきましょう。特に、海外留学や重要な決定には親の同意が必要になるため、事前にルールを定めておくと安心です。これらの条件は、将来的な状況変化も考慮して、ある程度の柔軟性を持った内容にすることも重要です。



〜法律事務所アスコープ 東京オフィス・折田 裕彦弁護士のコメント〜



円満離婚の秘訣としては、夫婦でともに過ごしてきた時間をマイナスのものと捉えずに、互いにリスペクトをして、離婚後の未来を考えることです。財産については、相手よりも得をしようという感覚がいずれかにあれば、話し合いでまとまることはないと考えたほうがいいです。



また親権に代表される子供をめぐる争点についても、将来に向けて、子の「父」「母」としてどのようなことができるのか、そういった話合いをきちんと行わなければ円満離婚には至らないです。



我々弁護士に対して、夫婦双方から法的なアドバイスが欲しいとの依頼も稀にあり、中立的な立場から助言をすることもできますので、ご活用ください。



5. 合意内容を法的に有効な書面で残す



話し合いがまとまったら、必ず書面で合意内容を残しましょう。口約束だけでは後でトラブルの原因となる可能性があります。



特に養育費や慰謝料の支払いがある場合は、公正証書を作成しておくと安心です。公正証書には強制執行力があるため、約束が守られなかった場合に法的な手続きを取ることが可能です。



書面作成の際は、弁護士、行政書士、司法書士などの専門家に相談し、記載漏れや法的な不備がないよう確認してもらうことが大切です。



「円満離婚はありえない！」と思う方に知ってほしい話し合いの選択肢

どうしても夫婦間での話し合いが難しい場合、第三者の力を借りる選択肢もあります。第三者のサポートは、結果として離婚を回避することもあれば、より納得感のある離婚へと導くこともあります。



◆円満調停



家庭裁判所で行われる調停手続きの一種で、調停委員が双方の話を整理し、合意点を探っていく方法です。離婚後の生活設計や子どもの環境など幅広い視点から提案・助言を受けられるため、夫婦だけでは見落としがちなポイントがカバーできる利点があります。



ただし、調停自体が義務ではないため、拒否する相手を無理に参加させるのは難しい面もあります。それでも一度調停の場を作ることで、お互いの意見を冷静に確認し合うチャンスが生まれることも少なくありません。



◆ADR（裁判外紛争解決手続）



裁判所以外の公的・民間機関を利用して紛争解決を図る方法で、調停よりも柔軟かつ手軽に進められる場合があります。夫婦関係の専門家や法律家が仲介してくれるため、感情と法的観点のバランスをとりながら話し合いを進められるのが特徴です。



ADRの主な利点として、開催日時を双方の都合に合わせて調整できる、調停よりも短期間で解決できる可能性が高い、専門的なアドバイスを受けながら進められることが挙げられます。



また、裁判所での調停と異なり、より自由度の高い解決策を見つけやすく、双方の合意に基づいた柔軟な取り決めが可能です。離婚問題に特化したADR機関では、心理的ケアも含めた総合的なサポートを受けられるため、感情的な対立を避けながら建設的な話し合いを進められる点も魅力です。



ただし、ADRにも費用や時間がかかるほか、相手が話し合いに応じなければ成立しないという面があるため、予め相手の意向を確認してから検討するのが良いでしょう。



◆夫婦カウンセリング



離婚問題だけでなく、夫婦間のコミュニケーション不足やわだかまりを根本から見直すのが夫婦カウンセリングです。専門家が夫婦の感情の背景を掘り下げ、問題の本質を整理しながら話し合いを促してくれます。



離婚という結末をどうするかは最終的に夫婦の判断ですが、カウンセリングを通じて自分や相手の考え方が明確になると、協議離婚の進め方にも前向きな変化が現れることがあります。



円満離婚を実現する可能性は“ありえない”のか？

「円満離婚なんてありえない」と感じてしまう気持ちは、決して間違いではありません。離婚には感情的な対立、金銭的な利害の衝突、子どもの将来への不安など、多くのハードルが立ちはだかります。



しかし、完璧な「円満」は難しくても、不必要な争いを最小限に抑え、双方が納得できる形で離婚を成立させることは可能です。重要なのは、お互いの希望条件を明確にし、感情ではなく具体的な取り決めに集中すること。



夫婦カウンセリングやADR、弁護士など専門家の力を借りながら、一人で抱え込まず冷静な判断ができる環境を整えることが重要です。適切な方法を選び、冷静に進めれば、争いを最小限に抑えた納得のいく円満離婚は決して不可能ではありません。



◆監修者：折田 裕彦／法律事務所アスコープ 東京オフィス（第一東京弁護士会所属）



所属弁護士数30名を超える法律事務所アスコープの共同代表パートナー。都内を中心に地方展開を手がけ、紹介・リピーターを呼ぶ「圧倒的な実績と安心感」で信頼を築く。「実績に基づく戦略と依頼者を思う強い心持ち」で、徹底的に戦う姿勢、リスクを先読みして依頼者を守る姿勢で活動。当事者の感情的対立が強い離婚案件において、実績に基づく戦略的アプローチでクライアントの意向実現を支援。複数弁護士による多角的視点での共同対応により、確実で戦略的なサポートを提供する。



「リコ活」は、夫婦問題の課題解決型メディアです。夫婦関係のトラブルや離婚で悩む人に、専門家とのマッチングの場を提供するとともに、家族のカタチが多様化する時代にあわせた最新情報を発信しています。



(まいどなニュース／リコ活)