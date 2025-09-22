­àÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥È­á¤¬ÏÃÂê¤Î¤ª¤·¤Îº»Íå(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@oshinosara¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç

²°³°¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ÇËÛÊü¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤Ë

¡¡¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿½÷Í¥¤¬¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤Ë¡½¡£¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç½÷Í¥¤ä½ñÆ»²È¡¦±«³Ú(¤¦¤é)¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤ª¤·¤Îº»Íå(30)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢­àÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥È­á¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡¡¤ª¤·¤Î¤ÏÅÅ»Ò¼Ì¿¿½¸¡Ö¼º³Ú±à-shadow eden-¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)È¯Çä¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÆâÍÆ¤Ë¤ÏÄ¾É®¤Î¸ÀÍÕ¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¡¢Êª¸ì¤Îµ¤ÇÛ¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ó¥­¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤!¡×¡ÖÆ©¤­ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÇò¤¤È©¡×¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢Éü³è¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¡×¡Ö¤¢¤É¤±¤Ê¤¯¸ÅÉ÷¤Ç±ð¤á¤«¤·¤¤ÆùÂÎÈþ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ñ¤­¹þ¤ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

¡¡¤ª¤·¤Î¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÍâÇ¯¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£­à´°Çä¥¯¥¤¡¼¥ó­á¤È¸Æ¤Ð¤ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£21Ç¯¤Ë½µ´©»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Çµì·ÝÌ¾¡¦Ç¦Ìî¤µ¤é¤Ç¤Î­à¥°¥é¥Ó¥¢°úÂà­á¤òÈ¯É½¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢½÷Í¥¤Î¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤¬±é¤¸¤ëÀ¯¼£²È¡¦¿ÅÅ´»Ò¤ÎÈë½ñ¡¦Ãæ»³¶ð»Ò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£