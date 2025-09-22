¡ÖÆ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÇò¤¤È©¡×à¤¢¤ó¤Ñ¤ó½÷Í¥á¥¤¥á¡¼¥¸°ìÊÑ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢ËÛÊü¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¸ÅÉ÷¤Ç±ð¤á¤«¤·¤¤ÆùÂÎÈþ¡×
²°³°¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ÇËÛÊü¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ë
¡¡¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿½÷Í¥¤¬¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ë¡½¡£¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç½÷Í¥¤ä½ñÆ»²È¡¦±«³Ú(¤¦¤é)¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤ª¤·¤Îº»Íå(30)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢àÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤·¤Î¤ÏÅÅ»Ò¼Ì¿¿½¸¡Ö¼º³Ú±à-shadow eden-¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)È¯Çä¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÆâÍÆ¤Ë¤ÏÄ¾É®¤Î¸ÀÍÕ¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¡¢Êª¸ì¤Îµ¤ÇÛ¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤!¡×¡ÖÆ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÇò¤¤È©¡×¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢Éü³è¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¡×¡Ö¤¢¤É¤±¤Ê¤¯¸ÅÉ÷¤Ç±ð¤á¤«¤·¤¤ÆùÂÎÈþ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ñ¤¹þ¤ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤ª¤·¤Î¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÍâÇ¯¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£à´°Çä¥¯¥¤¡¼¥óá¤È¸Æ¤Ð¤ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£21Ç¯¤Ë½µ´©»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Çµì·ÝÌ¾¡¦Ç¦Ìî¤µ¤é¤Ç¤Îà¥°¥é¥Ó¥¢°úÂàá¤òÈ¯É½¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢½÷Í¥¤Î¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤¬±é¤¸¤ëÀ¯¼£²È¡¦¿ÅÅ´»Ò¤ÎÈë½ñ¡¦Ãæ»³¶ð»Ò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£