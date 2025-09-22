出荷されずに廃棄される野菜を、介護が必要な人や高齢者向けの「ムース食」に加工する施設が来年、茨城県境町上小橋に整備される見通しとなった。

町が建設した後、給食事業会社「ＬＥＯＣ（レオック）」（東京）が運営する。両者が連携し、まだ食べられるのに捨ててしまう「食品ロス」削減と農家の所得向上を図るもので、先進的な取り組みという。（西海弘輔）

「介護食」の一種であるムース食は、食材をすり潰して、とろみなどを加えて形を整えたもの。食べ物をうまくのみ込めない「嚥下（えんげ）障害」がある人や、かむ力が弱い高齢者に適しており、病院や高齢者施設で重宝されている。

レオックによると、現時点では具体的な生産量は未定だが、県内全域の農家から、廃棄予定の野菜を買い上げ、県内外の病院や高齢者施設などに提供する計画だ。規格外で出荷できない野菜だけでなく、キャベツやレタスの外側の葉など、出荷時に捨てる部分も買い取って加工するため、農家の収入増につながることも期待されるという。

レオックは、町内で高級回転すし店や冷凍すし工場を運営する「ＯＮＯＤＥＲＡフードサービス」（東京）のグループ会社。橋本正裕町長とグループ代表が懇談する中、「町の主要産業である農業の安定化に向けた新事業を」という認識で一致し、今回の施設建設が決まった。

期待を背負うのは「境町農作物６次化・ＳＤＧｓ推進拠点施設」。町は今年度末の完成を目標に今月１１日に着工した。総工費は４億７９６０万円で、約７５％は国の補助金と地方交付税で賄う。レオックからの賃貸料が収入となる。起工式で橋本町長は「町の代表的な施設になると思う」と期待を示した。

レオックの田中源人社長は「野菜の廃棄を減らし、農家の新たな収入源としてもらうことで、地域に貢献していく」と話している。

取り組み進む食品ロス対策

全国有数の食料供給県として、農畜産物や加工品を産出している茨城。その分、「食品ロス」対策の対象が多い側面もあり、県は削減に向けて２０２１年７月、「いばらきフードロス削減プロジェクト」をスタート。事業者と協力し、県内の食品製造・卸・小売り段階や外食産業での無駄をなくす取り組みを進めてきた。

結果的に、その事業系の食品ロス分（推計値）は、１９年の６・６万〜９・８万トンが２３年には５・１万〜７・７万トンまで削減された。

規格外や生産過剰で捨てられる野菜に関しても、生産者と利用者の間に立ち、ホテルや子ども食堂などでの活用を実現した。

県環境政策課によると、実際に農家で捨てられる野菜の量は国や県、市町村では算定できないが、同課は境町での今回の施設整備・運営について、食品ロスを削減できる「良い取り組み」と評価している。

県農業総合センターでは、農作物を加工して商品化する「いばらき農の６次化商品コンテスト」を００年から開催。多くの農家や企業（農業法人）が出品している。規格外の果物をスイーツにしたり、野菜を加工した際の残りかすを活用したりするのが一般的で、廃棄野菜を大々的に加工する境町のようなケースは珍しいという。