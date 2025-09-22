¼«Ì±ÁíºÛÁª¹ð¼¨¤ËÎ©·û¡¦°Â½»»á¡Ö¤É¤Ê¤¿¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤â´é¤¬¤«¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡×¡¡ÁíºÛÁª¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë¡Ö¾Íè¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃíÊ¸
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»´´»öÄ¹¤Ï22Æü¡¢5¿Í¤¬Àµ¼°¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤É¤Ê¤¿¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤â´é¤¬¤«¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
22Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤Ï¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡¢¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡¢¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡¢ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¤Î5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢12Æü´Ö¤ÎÁªµó´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢10·î4Æü¤Ë¿·ÁíºÛ¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿°Â½»»á¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁ°²ó¤ËÈæ¤Ù¤Æ¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤¬¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤Î¼çÄ¥¤ò¤·¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¤ª¹Ôµ·¤è¤¯¿§¡¹¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éµÕ¤Ë¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ë¡Ö¤É¤Ê¤¿¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢´é¤¬¤«¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Î©·û¤Ê¤ÉÌîÅÞ9ÅÞÇÉ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÎ×»þ¹ñ²ñ¤¬¾¤½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈæ³ÓÂè°ìÅÞ¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£½½Ê¬È¿¾Ê¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ì±ÅÞ¤òÈãÈ½¤·¡¢¡ÖÀ¯¼£Á´ÂÎ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Î¤»¤¤¤Ç¹ñÌ±¤«¤é¸«Êü¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÏÈò¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¦¤Î¤Ï½½Ê¬¤À¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÁíºÛÁª¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë¡Ö¾Íè¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èµá¤á¡¢¡ÖÈæ³ÓÂè°ìÅÞ¤À¤«¤é¡¢À¯¸¢¤òÅê¤²½Ð¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¸¢¤Ï¾¯¿ô¤È¤Ï¤¤¤¨Â³¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¹ñ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢Êª²ÁÂÐºö¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£Áá¤¯¹ñ²ñ¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¿®Íê¤µ¤ì¤ë¼óÁê¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÏÀÀï¤ÎÁá´ü¼Â»Ü¤òÁÊ¤¨¤¿¡£