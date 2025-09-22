Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Î½÷ÀÀÚ¤ê¤Ä¤±»¦³²»ö·ï¡¡´Ú¹ñÀÒ¤ÎÃË¡Ê30¡Ë¤ò¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
º£·î1Æü¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç¸òºÝÁê¼ê¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ´Ú¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÃË¤òºÆÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ïº£·î1Æü¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç¡¢¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ó¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤Î¼ó¤ò¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñÀÒ¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤¬ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢Ãí°Õ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤â¥Ð¥ó¤µ¤ó¤Î¼«ÂðÉÕ¶á¤ËÊ£¿ô²ó²¡¤·¤«¤±¤¿¤ê¡¢»ö·ïÄ¾Á°¤Þ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤äÄÌÏÃ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤ò¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¤¤ç¤¦¡¢ºÆÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤¿»ö¼Â¤ÏÇ§¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢²¡¤·¤«¤±¤äÂÔ¤ÁÉú¤»¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÛÈë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤ÏÊÌ¤ìÏÃ¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢Àè·î29Æü¡¢¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×»Ý¤Î¾å¿½½ñ¤ò½ñ¤¡¢¥Ð¥ó¤µ¤ó¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ÍâÆü¡¢¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤¬ºÆ¤Ó¥Ð¥ó¤µ¤ó¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬¤ì¤¿¤¿¤á¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤¬½Ð¹ñ¤¹¤ë¤è¤¦À®ÅÄ¶õ¹Á¤ÎÊÝ°Â¸¡ºº¾ì¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÆüËÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£