9·î22Æü(·î)¡¡»ûÅç¾°Àµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦»û¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍËÆü～¶âÍËÆü ¸áÁ°5»þ00Ê¬～9»þ00Ê¬¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£·îÍË¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤Ç·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Î¾åÇ°»Ê»á¤È¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
ÉÔ³Î¼Â¤Ê¾ðÊó¤·¤«¤Ê¤¤
»ûÅç¥¢¥Ê¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¤Ï20Æü¤È21Æü¡¢Á´¹ñÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤ËÃ¯¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È»×¤¦¤«¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¹â»Ô¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬28%¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬24%¤ÇÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÁØ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾®Àô»á¤¬41%¡¢¹â»Ô»á¤¬24%¤È¤Ê¤ê¡¢½ç°Ì¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËèÆü¿·Ê¹¤¬20Æü¤È21Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¡¢¼¡¤ÎÁíºÛ¤ËÃ¯¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¹â»Ô»á¤¬25%¤Ç¥È¥Ã¥×¡¢¾®Àô»á¤Ï21%¤ÇÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä«Æü¿·Ê¹¤ÈËèÆü¿·Ê¹¤ÎÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼«Ì±ÅÞ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¸¢¼Ô¤È¤¤¤¦¤«¹ñÌ±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾åÇ°¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¾åÇ°¡Ö¤Ê¤ó¤«Á´ÈÌÅª¤Ë¤³¤ó¤Ê·¹¸þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆÉÇä¤Ç¤â¤Í¡¢ÉáÄÌ¤ËÄ´ºº¤¹¤ë¤È¹â»Ô¤µ¤ó¤¬°ì¸ÄÆ¬È´¤±¤Æ¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ»Ù»ý¼Ô¤Ç¤ä¤ë¤È¾®Àô¤µ¤ó¤¬1°Ì¤È¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¡¢¿Ø±Ä¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤¤¤Ö¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤Ï¾®Àô¤µ¤ó¤ËÎ®¤ì¤½¤¦¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢¤Ç¤â¤³¤ì¤âËÅÎ¬¾ðÊó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
»ûÅç¡ÖËÅÎ¬¾ðÊó¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¾åÇ°¡Ö³Æ¿Ø±Ä¤¬¹¥¤¾¡¼ê¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤Î¤È¡£ÎÓ¤µ¤ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤è¤¯Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ê¤ó¤«ÀÐÇË¤µ¤ó¤¬¾®Àô¤µ¤ó¤ËÆþ¤ì¤í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¤Í¡£°ì±þ¡¢¤Þ¤¢ÀÐÇËÉ¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£°ì±þ¤Í¡¢ÃÏÊýÉ¼¤Ç¡×
»ûÅç¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¾åÇ°¡ÖÁ°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Î»þ¤âÃÏÊýÉ¼¤Ï¹â»Ô¡¦ÀÐÇË¤Ç³ä¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÉô¤ÎÃÏÊý¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÐÇË¤µ¤ó¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÃ¯¤¬¼è¤ë¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤â¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ³Î¼Â¤Ê¾ðÊó¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÉÇä¤¬ÅÞ°÷¤òÍÞ¤¨¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦±½¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢ÀÐÇËÂà¿Ø¤â³°¤·¤Æ¤ë¤·¤Í¡×
»ûÅç¡Ö¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¹æ³°¤Þ¤Ç½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×