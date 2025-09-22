「UNITED ARROWS」（ユナイテッドアローズ）とサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」が初めてコラボレーションした新作アイテムが、10月4日（土）から全国の店舗とECサイトで発売される。現在予約を受け付けている。

ユナイテッドアローズから「ハローキティ」との初のコラボレーションアイテム4種が発売

初コラボの今回は、チャーム、カーディガン、ショルダーバッグ、トートバッグの全4種がラインアップする。

70年代をイメージしたデザインのハローキティや、様々なモチーフを刺繍した「カーディガン」（2万8930円）は、袖リブは刺繍入りのスリットで、ボタンにはリボンが彫刻されている。



ハローキティがユナイテッドアローズのショッパーから顔を覗かせている「チャーム」（3300円）もお目見えする。

カーディガン（2万8930円）

チャーム（3300円）

リバティ・ファブリックスの生地を使用した「トートバッグ」（1万1000円）は、鳥や花とストロベリーに囲まれたハローキティと双子の妹のミミィがデザインされている。「ショルダーバッグ」（1万4900円）は、ハローキティのアイコンであるリボンがモチーフになっている。



バッグには、今コラボのためにデザインされた「Hello UA」の吹き出しモチーフのチャームがついている。

トートバッグ（1万1000円）

ショルダーバッグ（1万4900円）

UNITED ARROWSとハローキティのコラボレーションアイテムは、10月4日（土）から店舗と「ユナイテッドアローズ オンライン」などの各ECサイトで発売される。現在、チャーム、カーディガン、トートバッグの予約を受け付けている。



また10月18日（土）にはユナイテッドアローズ横浜店で、ハローキティと写真が撮れるグリーティングイベントを開催する。



価格は税込み。