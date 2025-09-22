MLBア・リーグは全チーム残り6戦とシーズン佳境に入っていますが、依然地区優勝をつかんでいるチームはおらず連日激戦を繰り広げています。

西地区はマリナーズとアストロズが同率首位で迎えた攻防戦の3連戦を終え、マリナーズがスイープし優勝へ大きくリードしました。本塁打でメジャートップを走るローリー選手も2試合連続ホームランで58号に到達。球団記録を塗り替えました。

中地区はタイガースがガーディアンズと「1」ゲーム差で首位に立ちます。次の3連戦は首位攻防戦。ここでの試合結果が優勝へ向け大きく左右します。直接対決では4勝6敗でガーディアンズが勝ち越しています。

東地区はブルージェイズがア・リーグ唯一の90勝をつかみ2位ヤンキースと2ゲーム差をつけプレーオフ進出確定。2位のヤンキース、3位のレッドソックスも85勝以上を決めていて、ワイルドカードを含めて、現時点でプレーオフ進出圏内に入っています。

ナ・リーグでは優勝が決まった地区が出てきていますが、ア・リーグは最後まで激戦を繰り広げています。