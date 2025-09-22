遠藤憲一、番組で突然“自宅住所”告白 「言わないほうがいい！」共演者大慌ても「関係ない！」
俳優の遠藤憲一が、21日放送の『Golden SixTONES』（日本テレビ系／毎週日曜 後9：00）に出演。突然、自宅の住所を明かした。
遠藤憲一、カーテンを新調「お部屋広〜い!!」「オシャレ」「ステキなお部屋になりましたね」
番組で、だじゃれに関連したクイズが出題された。新宿というワードが出てくる問題で、SixTONESのジェシーが回答し、見事に正解となった。
「まじかー」「あぶねえー！」などスタジオは大盛り上がり。「エンケンさん、分かってました？」と聞かれた遠藤は「わかってた！だって俺、新宿に住んでるし！」とドヤ顔の表情で告白。SixTONESのメンバーは思わず「いやいや！」「それ言っちゃいけないやつ！」「言わないほうがいい！」などと驚いた様子を見せたが、遠藤は「関係ない！」と笑顔を見せた。
番組はゲストに遠藤とあのちゃんを迎え、超難問ダジャレ授賞式“ダジャレッドカーペット”や、マツケンサンバを踊りながら激似画像を見極める新脳トレQなどの企画を展開。28日午後8時59分まで、TVreで視聴できる。
