¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÂçºåÉÜÍ½Áª³«Ëë¡¡¶ÄÀ±¤Ê¤ÉA¥·¡¼¥É3¹»¤Ï11¡¦2ÅÐ¾ì
¡¡Âè105²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥é¥°¥Ó¡¼¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÂç²ñ¤ÎÂçºåÉÜÍ½Áª¤¬21Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢1²óÀï11»î¹ç¤¬³Æ²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçºåÂè1ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢¶½¹ñ¤¬74¡½7¤Ç¾åµÜ¤Ë²÷¾¡¡£ÂçºåÂè2ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢º£½Õ¤Ë¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤ò¿·Àß¤·¤¿ÍúÀµ¼Ò¤¬°ñÌÚ¤Ë5¡½38¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ÍäÀî¹©²Ê¤ÏÅ·²¦»û¤ò50¡½24¤Ç²¼¤·¤¿¡£ÂçºåÂè3ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢´ØÂçÂè°ì¤¬14¡½5¤ÇÁá°ðÅÄÂçºå¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡A¥·¡¼¥É¤ÎÅì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡ÊÂçºåÂè1ÃÏ¶è¡Ë¡¢¾ïæÆ³Ø±à¡ÊÂçºåÂè2ÃÏ¶è¡Ë¡¢Âçºå¶Í°þ¡ÊÂçºåÂè3ÃÏ¶è¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë½à¡¹·è¾¡¤Ï11·î2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡1²óÀï¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¡¡¢¦1²óÀï¡Ê9·î21Æü¡Ë
¡¡¡ãÂçºåÂè1ÃÏ¶è¡ä
¡¡Âç¾¦Âç¹â98¡½0¹âÄÅ
¡¡¹çÆ±F¡Ê¿²²°Àî¡¢¤¤¤Á¤ê¤Ä¡¢»ÍÛêÆí¡¢Ä¹Èø¡Ë46¡½22´ØÀ¾ÂçÁÒ
¡¡¶½¹ñ74¡½7¾åµÜ
¡¡¹çÆ±B¡ÊÀÝÄÅ¡¢ÀéÎ¤¡Ë32¡½8Åí»³³Ø±¡
¡¡¡ãÂçºåÂè2ÃÏ¶è¡ä
¡¡¹çÆ±A¡ÊÀ¸Ìî¡¢¾åµÜÂÀ»Ò¡¢¶â²¬¡¢ÉÙÅÄÎÓ¡¢ÅìÂçºåÂçÇð¸¶¡¢½»µÈ¡Ë36¡½0ËÌÌî
¡¡°ñÌÚ38¡½5ÍúÀµ¼Ò
¡¡ÂçºåÅÅÄÌÂç¹â76¡½0¹çÆ±E¡Ê°ñÌÚÀ¾¡¢¶â¸÷Âçºå¡¢ËÌÀÝ¤Ä¤Ð¤µ¡¢ºùÄÍ¡¢Âçºå¡¢Âç±¡Âç¹â¡¢Âç¾¦³Ø±à¡Ë
¡¡ÍäÀî¹©²Ê50¡½24Å·²¦»û
¡¡¡ãÂçºåÂè3ÃÏ¶è¡ä
¡¡ÅÔÅç¹©49¡½5Ì§ÌÌ³Ø±à
¡¡´ØÀ¾ÁÏ²Á25¡½7¹çÆ±D¡ÊÌç¿¿À¾¡¢¾ëÅì¹©²Ê¡¢À®¾ë¡¢ÈÆ°¦¡¢Âç¼êÁ°¡¢³«ÌÀ¡¢ÂÀÀ®³Ø±¡Âç¹â¡Ë
¡¡´ØÂçÂè°ì14¡½5Áá°ðÅÄÂçºå