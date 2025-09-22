２１日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、松平定信（井上祐貴）の政治を揶揄した恋川春町（岡山天音）が“豆腐の角に頭をぶつけて”死去。それを知った定信が布団に顔をうずめて号泣する姿にネットも「春町ファンだったのか」と嘆く声が上がった。

この日は、定信の政治を揶揄した黄表紙を書いた春町が定信から呼び出しを喰らう。春町の上役は、春町に逐電するように言うも、逃げれば関係者に迷惑がかかるとして、春町は切腹する。

切腹前に耕書堂の前に立ち寄った春町。てい（橋本愛）に声を掛けられるが、「豆腐を買って帰る」と言って帰宅。切腹し、たらいの中の豆腐に頭をつっこみ、命果てた。

このことを聞いた定信は、ショックを受け、１人、真っ白い布団に顔をうずめ嗚咽する。本来、黄表紙好きだった定信。自分の言葉によって、“推し”が命を絶ったことを受け止めきれない様子が伝わった。

ネットでも、春町の豆腐と定信の布団が重なるという声も。「白いお布団に飛び込んだ定信公と白い豆腐に頭を突っ込んだ春町先生が一瞬重なって見えた」「推し作家を自分が追い詰めた悔しさとかそんな気持ちかな」「お城の布団で泣くくらいならそんなに人を追い詰めちゃダメだよ」「今後、豆腐を食べる度に春町先生を思い出す」など、悲しみの声が上がっていた。