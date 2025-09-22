ÂÀÅÄ¸÷Âå¼ÒÄ¹¡¡¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ÎÁ´¸¡ºº¤ÇÇú¿ç¡Ä35Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿·ëº§»ØÎØ¤òÊ¶¼º¡ÖÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤«¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×ÂÀÅÄ¸÷¡Ê60¡Ë¤ÎºÊ¤Ç·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷Âå¼ÒÄ¹¡Ê60¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÁáÄ«¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÍ·±àÃÏµ¤Ê¬¤ò½ä¤ëµ¤Ê¬¤Çµ¤³Ú¤Ë´èÄ¥¤ë¤Î¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿ÂÀÅÄ¼ÒÄ¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖËè²ó¡¢¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç½ä¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¼õ¤±¤ë¸¡ºº¤òÁ´¤ÆÇú¿ç¤·¡¢35Ç¯´Ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿·ëº§»ØÎØ¤òÉÂ±¡Æâ¤Ç¿²¤Ü¤±¤ÆÍî¤È¤·¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤«Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢ÉÂ±¡¤ÎÊý¤Ë¸«¤Ä¤±¤ÆÌã¤Ã¤Æ½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£Ç¯¤âÌµ»ö¤ËÉ×ÉØ¤Ç¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö³§ÍÍ¡¢·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤òËº¤ì¤º¤Ë¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ªÈè¤ì¤Î¤´ÍÍ»Ò¡Ä¤À¤«¤é¤³¤½·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö»ØÎØ¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö·ò¹¯¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¶â¥á¥À¥ë¼è¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£