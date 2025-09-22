Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê31¡Ë¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤È·ëº§¸å½é¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë´¶¼Õ¤ÎSNS¹¹¿·
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê31)¤Î´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿
¡¡2007Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¼õ¸³¤Î¿ÀÍÍ¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Æó³¬Æ²¡£2011Ç¯¤Ë¤ÏÂè68²ó¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇºÇÍ¥½¨¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿2025Ç¯10·î1Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾Úö¼ç±é¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤Î½Ð±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤Ï8·î10Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£31ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿9·î21Æü¤Ë¤Ï¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ 31ºÐ¤ÎÆó³¬Æ²¤â¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æó³¬Æ²¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤ÈËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª¡×¡ÖÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤Ã¤Æ31ºÐ¤À¤Ã¤¿¤ó¡¢¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç31ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡¢¡¢¶²¤í¤·¤¤¤¼¡¢¡¢¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë