©️ABCテレビ

日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」


今回は「練り物大活躍」をテーマに、手頃でおいしい練り物を使ったメニューを日本料理のプロ・簾達也 先生（辻調理師専門学校）に教わる。

今日のお悩みは「一人暮らしでお魚料理は、ハードル高いので…練り物で魚チャージしようと思いましたが飽きてきました。お料理に使えませんか？」というもの

そこで、練り物を使った３品「はんぺんのふわとじ」「ちくわのねぎ焼き」「さつま揚げとナスの煮込み」を提案する。この中から作るのは、「これは人気メニューになりそう！」とDAIGOも絶賛の、ちくわを使ったこの１品！

©️ABCテレビ

「ちくわのねぎ焼き」
＜材料（２人分）＞
ちくわ　　　　　　　　　６本
青ねぎ　　　　　　　　　３本
長いも　　　　　　　　　200g
豚バラ肉　　　　　　　　100g
塩　　　　　　　　　　　小さじ1/3
片栗粉　　　　　　　　　大さじ７
ぽん酢　　　　　　　　　適量
サラダ油　　　　　　　　大さじ２

＜作り方＞
①   ちくわは５mm幅に切る。


②   青ねぎは５mm幅の小口切りにし、長いもは皮をむいてすりおろし、豚バラ肉は１cm幅に切る。

③   ボウルにちくわ、青ねぎ、豚バラ肉、塩を入れ、片栗粉大さじ１を全体にまぶし、長いも、残りの片栗粉を２～３回に分けて加えてよく混ぜ合わせる。

④   フライパンにサラダ油を中火で熱し、③を流し入れて広げ、焼き色がつくまで３～４分焼き、裏返して焼き色をつける。

⑤   適当な大きさに切って器に盛り、ぽん酢を添える。

【TVer】作り方を動画で見る

DAIGO「長いもが入った生地がふわふわで、もちっとした食感がいいですね。ちくわのおいしさがいかされているし、少し入れたお肉もおいしい！どこかのお店でメニューとして出したら、すごい人気になりそうです！」

☆そのほか２品の詳しいレシピは公式ホームページ＆公式インスタグラムで！
ＨＰ：https://onnela.asahi.co.jp/daidokoro
インスタグラム：https://www.instagram.com/onnela.kitchen/