日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



今回は「練り物大活躍」をテーマに、手頃でおいしい練り物を使ったメニューを日本料理のプロ・簾達也 先生（辻調理師専門学校）に教わる。

今日のお悩みは「一人暮らしでお魚料理は、ハードル高いので…練り物で魚チャージしようと思いましたが飽きてきました。お料理に使えませんか？」というもの

そこで、練り物を使った３品「はんぺんのふわとじ」「ちくわのねぎ焼き」「さつま揚げとナスの煮込み」を提案する。この中から作るのは、「これは人気メニューになりそう！」とDAIGOも絶賛の、ちくわを使ったこの１品！

「ちくわのねぎ焼き」

＜材料（２人分）＞

ちくわ ６本

青ねぎ ３本

長いも 200g

豚バラ肉 100g

塩 小さじ1/3

片栗粉 大さじ７

ぽん酢 適量

サラダ油 大さじ２

＜作り方＞

① ちくわは５mm幅に切る。



② 青ねぎは５mm幅の小口切りにし、長いもは皮をむいてすりおろし、豚バラ肉は１cm幅に切る。



③ ボウルにちくわ、青ねぎ、豚バラ肉、塩を入れ、片栗粉大さじ１を全体にまぶし、長いも、残りの片栗粉を２～３回に分けて加えてよく混ぜ合わせる。



④ フライパンにサラダ油を中火で熱し、③を流し入れて広げ、焼き色がつくまで３～４分焼き、裏返して焼き色をつける。



⑤ 適当な大きさに切って器に盛り、ぽん酢を添える。

DAIGO「長いもが入った生地がふわふわで、もちっとした食感がいいですね。ちくわのおいしさがいかされているし、少し入れたお肉もおいしい！どこかのお店でメニューとして出したら、すごい人気になりそうです！」

