【恵比寿】通常1万円のコースが半額に。Cheese Tavern CASCINAの8周年記念特別コースが破格すぎる。《9月30日まで》

恵比寿にある、イタリアンレストラン「Cheese Tavern CASCINA（チーズ タバーン カシーナ）」は、8周年を記念し、9月30日までの期間限定で、通常1万円の特別コースを 50％オフの5000円で販売中です。

これはお得だわ...

対象プランはディナータイム限定。Cheese Tavern CASCINAを代表する料理を網羅した贅沢な内容です。

アミューズから始まり、前菜、スペシャリテの"炎のカルボナーラ"、メインのUSプライムビーフのタリアータ、デザート、そして食後のカフェまで、充実したフルコースを5000円で楽しめます

●8周年記念特別コース内容 【Amuse】 本日のアミューズ【Appetizer】 鮮魚と本マグロ大トロカルパッチョ【Pasta】 マッシュルームと熟成ベーコンの炎のカルボナーラ※＋220円でトリュフのせに変更可（グループ全員での変更）【Main Dish】 USプライムビーフのタリアータ クワトロチーズソース【Dessert】 本日のデザート パン、食後カフェ付き1ドリンク付き（アルコール・ノンアルコール可）

マッシュルームと熟成ベーコンの炎のカルボナーラは、目の前で仕上げをするスぺシャルメニュー。

溶けたチーズの中に茹でたてのパスタを投入し、チーズをたっぷりと絡めて濃厚に絡めます。

予約必須で、各種予約サイトにて受付中です。

ディナーは、平日が17時30分から22時（21時ラストオーダー）、土日祝が17時から22時（21時ラストオーダー）です。

気になる人は早めにチェックして。

※季節や仕入れ状況により内容が変更となる場合があります。

※料理写真はイメージです。

※ディナータイムはサービス料10％がかかります。