PSYCHIC FEVER・小波津志の1stフォトブック「こころのおと」重版決定

8月に発売されたPSYCHIC FEVER・小波津志初のフォトブック「こころのおと」（講談社）の重版決定が発表された。

【写真】小波津志の1stフォトブック「こころのおと」表紙を見る

2022年にデビューし、アジア圏を中心に活動してきたPSYCHIC FEVER。昨年1月にリリースされた『Just Like Dat feat. JP THE WAVY』をきっかけに、アメリカやヨーロッパ圏にまで魅力が広まり、今年2月には米国6都市を巡るUSツアー、6月には日本ツアーを成功させ、世界各地でファンミーティングやイベントに出演するなど、グローバルに活躍する実力派アーティストグループだ。

グループのボーカルを務める小波津志のフォトブック「こころのおと」は、発売当日に東京で開催されたイベントを終え、小波津ゆかりの地であり、今回の撮影地となったタイでも発売記念サイン会が実施された。9月21日には大阪のHMV心斎橋店にて追加イベントも実施されている。

紙面では100枚以上の撮り下ろしカットや、幼少期の写真と楽しめるロングインタビュー、PSYCHIC FEVERメンバーによるサプライズページが掲載される。そのほかにも本誌と合わせて楽しめる特典が付属される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）