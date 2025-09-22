¡ÖÁ´ÆüËÜBMX¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ëÁª¼ê¸¢¡×²¬»³»Ô¤Ç10·î¤Ë³«ºÅ¡¡¥Ð¥Êー¥Õ¥é¥Ã¥°¤âÅÐ¾ì¡¡
Íè·î¡Ê10·î¡Ë¡¢²¬»³»Ô¤ÇÁ´ÆüËÜBMX¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ëÁª¼ê¸¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æµ¡±¿¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢²¬»³»ÔÃæ¿´Éô¤Ë¥Ð¥Êー¥Õ¥é¥Ã¥°¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¬»³»ÔËÌ¶è¤ÎÅíÂÀÏºÂçÄÌ¤ê¤È»ÔÌò½ê¶Ú¤Ç¡¢ºî¶È°÷¤¬Âç²ñ¤Î¥Ð¥Êー¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¥Ýー¥ë¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶õÃæ¤Ç·«¤ê½Ð¤¹µ»¤Î´°À®ÅÙ¤Ê¤É¤ò¶¥¤¦BMX¡£Âç²ñ¤Ï¡¢²¬»³¤«¤éBMX¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È2017Ç¯¤«¤éËèÇ¯¡¢»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢9²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤éÌó200¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê²¬»³»Ô¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½²Ý¡¡ÄçÊñ¿¹°¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÆüËÜ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¡¢µ»¤ò¤¼¤Ò¸«¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×
Âç²ñ¤Ï¡¢²¬»³¾ë¼þÊÕ¤Î±¨¾ë¸ø±à¤ÇÍè·î2Æü¤«¤é5Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â¼«Í³¤Ë´ÑÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£