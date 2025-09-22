£Â£Ê£Ã¡¢£±£°·î£²£¸Æü¤ËÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ë¿·µ¬¾å¾ì
¡¡£Â£Ê£Ã<440A.T>¤Ï£±£°·î£²£¸Æü¤ËÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ë¿·µ¬¾å¾ì¤¹¤ë¡£¾å¾ì¤ËºÝ¤·¤Æ£¶£¹£±Ëü£³£±£°£°³ô¤ÎÇä¤ê½Ð¤·¤È¡¢¼ûÍ×¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¾å¸Â£±£°£³Ëü£¶£¹£°£°³ô¤Î¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çä½Ð²Á³Ê·èÄêÆü¤Ï£±£°·î£²£°Æü¡£¼ç´´»ö¤Ï£Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ôµÚ¤Ó£Ó£Â£É¾Ú·ô¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡¢ÈþÍÆ±Õ¡¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¤É¤Î²½¾ÑÉÊ¤ä»ÑÀªÊäÀµ¥µ¥Ýー¥È·¤²¼¤È¤¤¤Ã¤¿·ò¹¯´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¢ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡¢ÈþÍÆ±Õ¡¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¤É¤Î²½¾ÑÉÊ¤ä»ÑÀªÊäÀµ¥µ¥Ýー¥È·¤²¼¤È¤¤¤Ã¤¿·ò¹¯´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¢ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS