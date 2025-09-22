日本で開催の柔術国際大会 優勝の台湾選手に五星紅旗を誤表示 駐日代表処が抗議
（東京中央社）千葉県で行われた柔術の世界選手権の表彰式で、優勝した台湾の選手の後方にある国旗表示が誤って中国の国旗「五星紅旗」とされていたことが21日までに分かった。台北駐日経済文化代表処（大使館に相当）は同日までに、大会主催者に対して抗議を申し入れ、主催者から謝罪を受けたと発表した。
大会はアジアスポーツ柔術連盟（ASJJF）が主催。18日から21日まで行われた。
代表処の報道資料によれば、国旗の誤表示は19日の表彰式で発生した。同処教育組の黄冠超組長が20日、会場を訪問して調査を行った上で、主催者に「厳正な抗議」を申し入れた。主催者はその後、運営スタッフのミスで国旗を誤表示したと釈明し、深い謝罪の意を表明したという。
代表処の李逸洋（りいつよう）駐日代表（大使に相当）は、台湾と中国が互いに隷属しないのは疑いようのない事実だと指摘。台湾の選手は卓越した成績で優勝を手にしたのであり、主催者は選手や選手の国に対して、ふさわしい敬意を払うべきだとした。
その上で、国旗の誤表示は国際社会に対して「台湾は中国の一部である」との誤ったメッセージを与えるものであり、台湾の尊厳を深く侵害したと言及。代表処として抗議を申し入れ、再発防止を求めたと説明した。
（楊明珠／編集：田中宏樹）
