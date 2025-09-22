¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¦¥¨¡¼¥¹¤ÎµåÂ®¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè2ÃÆ¡ªÄÌ»»219¾¡¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦»³ËÜ¾»¤¬Ç®·ì»ØÆ³
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤ÎµåÂ®¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè2ÃÆ
9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼PUSH¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¡¢ÁðÌîµå¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÌîµåÂç¹¥¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡×¤¬¡¢µåÂ®¥¢¥Ã¥×¤ËÄ©¤à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè2ÃÆ¤òÊüÁ÷¡£
¥¨¡¼¥¹¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ÇµåÂ®135¥¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤Î´ë²è¡¢Âè1ÃÆ¤ÏºÇÂ®158¥¥í¡¦Ê¿À®¤ÎÂ®µå²¦¡¢¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ¤µ¤ó¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ´ÖÌÜÉ¸¤ÎµåÂ®130¥¥í¤ËÄ©¤à¤¿¤á¡¢7·î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤Î¤¾¤ó¤À¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡£¤·¤«¤··ë²Ì¤ÏÌÜÉ¸¤Ë1¥¥íÂ¤ê¤Ê¤¤129¥¥í¡Ä¡£¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤â130¥¥í¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤»¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÏÄÌ»»219¾¡¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦»³ËÜ¾»¤µ¤ó¤Ë»ØÆ³¤ò¶Ä¤®¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡Ö¸ª¹Ã¹ü¤ò¤Û¤°¤¹¡×
2kg¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿»³ËÜ¾»¤µ¤ó¡£¾åÈ¾¿È¤òÁ°¤Ë·¹¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢°®¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÇØÃæÂ¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ò¤¸¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¬¤é¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£¤³¤ÎÆ°¤¤òËèÆü¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¸ª²ó¤ê¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¸ª¹Ã¹ü¤Î²ÄÆ°°è¤¬¹¤¬¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë»³ËÜ¾»¤µ¤ó¤¬¥¨¡¼¥¹¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢ÏÆ¤Î²¼ÉôÊ¬¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö¸ª¹Ã¹ü¤Þ¤Ç¤¬Åê¤²¤ë1ËÜ¤ÎÏÓ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¡¢ÁáÂ®¼ÂÁ©¤¹¤ë¤È¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á¤ËÊÑ²½¤¬¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿ÁêÊý¤Î»û²È¤âµå¼Á¤ÎÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡Ö¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¡×
¤µ¤é¤ËµåÂ®¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢»³ËÜ¾»¤µ¤ó¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤ë¹ë²÷¤Ë¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ò´«¤á¤Þ¤¹¡£¾¾ºäÂçÊå¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËµåÂ®¤¬Â®¤¤Åê¼ê¤Ë¤è¤¯¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¿¶¤ê¤«¤Ö¤ë¤³¤È¤Ç¼´Â¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂÎ¤òÂç¤¤¯»È¤¦¤³¤È¤ÇÆ§¤ß¹þ¤àÎÏ¤¬Áý¤¨¡¢µåÂ®¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¤ÎÉñÂæ¤òÈ¯É½¡ª
¤½¤Î¾ì½ê¤ÏZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£Ä©ÀïÆü¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢¤³¤Î¼ýÏ¿ÆüÅöÆü¡ª
¥¹¥¿¥¸¥ª¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤½¤Î¤Þ¤Þ¸½¾ì¤ØÄ¾¹Ô¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤ÎµåÂ®135¥¥í¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡ª¼¡²óÊüÁ÷¤Ç·ë²Ì¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡ª
»³ËÜ¾»¤µ¤ó¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¥¨¡¼¥¹¡
»³ËÜ¾»¤µ¤ó¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¥¨¡¼¥¹¢