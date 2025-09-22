¥²¡¼¥à¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡ª¡¡¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡¡2025/9/22
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2025Ç¯9·î8Æü¡Á14Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡INZONE Buds ¥Û¥ï¥¤¥È
WF-G700N(W)¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë
2°Ì¡¡G335 Corded Gaming Headset ¥Ö¥é¥Ã¥¯
G335BK¡Ê¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¡Ë
3°Ì¡¡INZONE H9 II ¥Ö¥é¥Ã¥¯
WH-G910N(B)¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë
4°Ì¡¡INZONE Buds ¥Ö¥é¥Ã¥¯
WF-G700N(B)¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë
5°Ì¡¡Razer BlackShark V2 X Black
RZ04-03240100-R3M1¡ÊRazer¡Ë
6°Ì¡¡G431 7.1 Surround Gaming Headset
G431¡Ê¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¡Ë
7°Ì¡¡G333 Gaming Earphones ¥Ö¥é¥Ã¥¯
G333-BK¡Ê¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¡Ë
8°Ì¡¡SteelSeries Arctis GameBuds for PlayStation White
61682¡ÊSteelSeries¡Ë
9°Ì¡¡G435 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡õ¥Í¥ª¥ó¥¤¥¨¥í¡¼
G435BK¡Ê¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¡Ë
10°Ì¡¡SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless Black
61670¡ÊSteelSeries¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡¡INZONE Buds ¥Û¥ï¥¤¥È
WF-G700N(W)¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë
2°Ì¡¡G335 Corded Gaming Headset ¥Ö¥é¥Ã¥¯
G335BK¡Ê¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¡Ë
3°Ì¡¡INZONE H9 II ¥Ö¥é¥Ã¥¯
WH-G910N(B)¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë
4°Ì¡¡INZONE Buds ¥Ö¥é¥Ã¥¯
5°Ì¡¡Razer BlackShark V2 X Black
RZ04-03240100-R3M1¡ÊRazer¡Ë
6°Ì¡¡G431 7.1 Surround Gaming Headset
G431¡Ê¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¡Ë
7°Ì¡¡G333 Gaming Earphones ¥Ö¥é¥Ã¥¯
G333-BK¡Ê¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¡Ë
8°Ì¡¡SteelSeries Arctis GameBuds for PlayStation White
61682¡ÊSteelSeries¡Ë
9°Ì¡¡G435 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡õ¥Í¥ª¥ó¥¤¥¨¥í¡¼
G435BK¡Ê¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¡Ë
10°Ì¡¡SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless Black
61670¡ÊSteelSeries¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£