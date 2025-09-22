20Âå¤Î6³ä¤¬¡Ö¸«±É½¢³è¡×¤Ç3Ç¯Ì¤Ëþ¤ÎÁá´üÂà¿¦¡¿¥«ー¥ë¥Ä¥¡¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÄ´ºº
¥«ー¥ë¥Ä¥¡¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó1,000Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ë¤ª¤±¤ëËþÂÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
20Âå²ñ¼Ò°÷¤Î3¿Í¤Ë2¿Í¤¬¿·Â´¤Î´ë¶ÈÁª¤Ó¤Ç¡Ö²ÈÂ²¡¦Í§¿Í¡¦°ÛÀ¡×¤Ê¤É¼þ°Ï¤Î¸«¤¨Êý¤ò½Å»ë
¿·Â´»þ¤Î½¢¿¦³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ë¶ÈÁª¤Ó¤ÎºÝ¤Ë½Å»ë¤·¤¿ÅÀ¤òÊ¹¤¤¤¿¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¡¦¿Æ¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¡¦´üÂÔ¡×(48.0¡ó)¡¢¡ÖÍ§¿Í¤ä¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¡¦°õ¾Ý¡×(45.4¡ó)¡¢¡Ö°ÛÀ¤«¤é¸«¤é¤ì¤¿»þ¤Î´ë¶È¥¤¥áー¥¸¡×(44.4¡ó)¤È²óÅú¡£¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¤Ç¤â½Å»ë¤·¤¿¿Í¤Ï65.0¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¼ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ½¢¿¦Àè¤ÏÃ±¤Ê¤ëÆ¯¤¯¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ¤ä¥»¥ó¥¹¤ò¼¨¤¹¡È¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Á¡¢ËÜ¿´¤ä¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ë²Ã¤¨Â¾¼Ô¤«¤é¤ÎÌÜÀþ¤â´ë¶ÈÁªÄê¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
²èÁü¡§¥«ー¥ë¥Ä¥¡¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡2025Ç¯9·î19Æü¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤è¤ê°úÍÑ
¡Ö²ÈÂ²¡×¡ÖÍ§¿Í¡×¡Ö°ÛÀ¡×¤«¤é¤Î¸«¤¨Êý¤Ç·è¤á¤¿¿Í¤Î39.7¡ó¤¬Æþ¼Ò3Ç¯Ì¤Ëþ¤ÇÂà¿¦
¤µ¤é¤Ë¡¢20Âå²ñ¼Ò°÷¤Î¤¦¤Á¿·Â´¤Î´ë¶ÈÁª¤Ó¤ò¡Ö²ÈÂ²¡×¡ÖÍ§¿Í¡×¡Ö°ÛÀ¡×¤«¤é¤Î¸«¤¨Êý¤Ç·è¤á¤¿¿Í¤Î39.7¡ó¤¬Æþ¼Ò3Ç¯Ì¤Ëþ¤ÇÂà¿¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎ¡Ê31.8¡ó¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó10¡ó¤âÁá´üÂà¿¦¤¹¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼þ°Ï¤ÎÉ¾²Á¤ò½Å»ë¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿¿Í¤Ï¡¢Áá´üÂà¿¦¤Ë»ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
²èÁü¡§¥«ー¥ë¥Ä¥¡¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡2025Ç¯9·î19Æü¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤è¤ê°úÍÑ
ÌÀ³Î¤Ê¥¥ã¥ê¥¢´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ»Å»ö¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Û¤É¡¢Æþ¼Ò¸å¤ÎËþÂÅÙ¤â¹â¤¤·¹¸þ
°ìÊý¤Ç¡¢¿·Â´¤Î´ë¶ÈÁª¤Ó¤Ç¡Ö¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿¿Í¡Ê55.0¡ó¡Ë¤Î¤¦¤Á76.7¡ó¤¬Åö»þ¤ÎÁªÂò¤Ë¡ÖËþÂ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤ÎËþÂÅÙ¡Ê59.6¡ó¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÌó17%¹â¤¯¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥¥ã¥ê¥¢´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«¿È¤ËÅ¬¤·¤¿»Å»ö¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Û¤É¡¢Æþ¼Ò¸å¤ÎËþÂÅÙ¤â¹â¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
²èÁü¡§¥«ー¥ë¥Ä¥¡¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡2025Ç¯9·î19Æü¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤è¤ê°úÍÑ
Æþ¼Ò¸å¤Ï¡ÖÃ£À®´¶¤¢¤ë¶ÈÌ³¡×¡ÖÀ®Ä¹¡¦¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¡×¤¬¾å°Ì¤ËÉâ¾å¡¢¸ª½ñ¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÄ¾·ë¤»¤º
¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë½¢¿¦¡ÊÅ¾¿¦¡Ë¤·¤¿»þ¤Î»ÖË¾Æ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¡×¡Ê37.9¡ó)¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÂÔ¶ø¡¦Êó½·¡×¡Ê37.6¡ó¡Ë¡¢¡Ö´ë¶ÈÃÎÌ¾ÅÙ¡¦°ÂÄêÀ¡¦¾ÍèÀ¡×¡Ê25.4¡ó¡Ë¤È¡¢¸ª½ñ¤ä³°ÅªÉ¾²Á¤Ë´Ø¤ï¤ëÍ×ÁÇ¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Æþ¼Ò¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢½Å»ë¤¹¤ë¹àÌÜ¤Ë¤ÏÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¸½¿¦¤ÇÆ¯¤¯Æ°µ¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¡×¡Ê32.1¡ó¡Ë¡¢¡ÖÂÔ¶ø¡¦Êó½·¡×¡Ê32.1¡ó¡Ë¤ËÂ³¤¡¢¡ÖÃ£À®´¶¤Î¤¢¤ë¶ÈÌ³¡×¡Ê18.6¡ó¡Ë¡¢¡ÖÀ®Ä¹¡¦¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¡×¡Ê17.1¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æþ¼Ò»þ¤Ë¾å°Ì¤À¤Ã¤¿¡Ö´ë¶ÈÃÎÌ¾ÅÙ¡¦°ÂÄêÀ¡¦¾ÍèÀ¡×¡Ê16.9%¡Ë¤Ï5°Ì¤Ë²¼Íî¤·¡¢¸ª½ñ¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ¤ÏÉ¬¤º¤·¤â»Å»ö¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢»ÖË¾Æ°µ¡¤ÈÆþ¼Ò¸å¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÏÉ¬¤º¤·¤â°ìÃ×¤»¤º¡¢¸ª½ñ¤Ï»Å»ö¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü¡§¥«ー¥ë¥Ä¥¡¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡2025Ç¯9·î19Æü¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤è¤ê°úÍÑ
Å¾¿¦»þ¤Ë¡Ö´ë¶È¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¡¦°ÂÄêÀ¡¦¾ÍèÀ¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿¿Í¤Î4¿Í¤Ë3¿Í¤¬¡¢Æþ¼Ò¸å¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×
²ñ¼Ò°÷¤ÎÅ¾¿¦³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Å¾¿¦»þ¤Ë´ë¶È¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë½Å»ë¤·¤¿¾ò·ï¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤µ(47.0¡ó)¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÂÔ¶ø¡¦Êó½·¡×(45.3¡ó)¡¢¡Ö´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¡×(34.1¡ó)¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
²èÁü¡§¥«ー¥ë¥Ä¥¡¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡2025Ç¯9·î19Æü¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤è¤ê°úÍÑ
¤Ê¤ª¡¢¡Ö´ë¶ÈÃÎÌ¾ÅÙ¡¦°ÂÄêÀ¡¦¾ÍèÀ¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¡Ê34.1¡ó¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢76.2¡ó¤¬¡ÖÆþ¼Ò¸å¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤ÎÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1°Ì¡Ö¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÁÛÄê¤è¤ê°¤¤¡×¡Ê33.7¡ó¡Ë¡¢2°Ì¡ÖÆþ¼ÒÁ°¤ÎÀâÌÀ¤äÌÌÀÜ»þ¤Î°õ¾Ý¤È°ã¤Ã¤¿¡×¡Ê31.8¡ó¡Ë¡¢3°Ì¡Ö¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¡¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê30.5¡ó¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
²èÁü¡§¥«ー¥ë¥Ä¥¡¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡2025Ç¯9·î19Æü¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤è¤ê°úÍÑ
¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÉÁ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤Ï¡¢¤ï¤º¤«10.3¡ó
Ä´ºº¤Ç¡Ö¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Êº£¸å¤ÎÆ¯¤Êý¡¦Ìò³ä¡¦ÌÜÉ¸¤Ê¤É¡Ë¤òÌÀ³Î¤ËÉÁ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ï¤º¤«10.3¡ó¤Î¿Í¤Î¤ß¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£¤³¤Î¥Çー¥¿¤«¤é¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬¥¥ã¥ê¥¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÌÀ³Î¤ËÉÁ¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢»ëÎÏ¡×¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
²èÁü¡§¥«ー¥ë¥Ä¥¡¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡2025Ç¯9·î19Æü¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤è¤ê°úÍÑ
Ä´ºº³µÍ×¢£Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î22Æü～8·î25Æü
¢£Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢£Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ20ºÐ～59ºÐ/¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥óÃË½÷1,000Ì¾
¥Ë¥åー¥¹¾ðÊó¸µ¡§¥«ー¥ë¥Ä¥¡¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò