楽天市場では、9月24日（水）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする「お買い物マラソン」が開催中です。

現在、2台同時にワイヤレス充電できる「NovaWave 3Way+」や狭いスペースでも使いやすい極薄タイプUSB充電器「NovaPort SLIM QUAD for DESK」など、CIO（シーアイオー）の便利なアイテムがお得に登場しています。

なお、以下の表示価格は執筆時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

CIOの「NovaWave 3Way+」が超特価で販売中。2台のワイヤレス充電に加えてスタンドにもなる優れモノ

【お買い物マラソン】CIO NovaWave 3Way+ [3in1 Qi2 & Apple Watch 充電器] MagSafe対応 ワイヤレス充電器 スタンド iPhone 16 / 15 / 14 / 13 / 12 / AppleWatch Ultra AirPods 充電器 4,480円 （10％オフ＋ポイント2倍：9月24日1:59まで） 楽天で購入する PR PR

スマートフォンやスマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンを2台同時にワイヤレス充電できる、CIO（シーアイオー）の「NovaWave 3Way+」が10％オフ。今ならポイント2倍でさらにお得です。

スマホ部分はQi2対応で最大15W出力、もう1つは5W出力で充電可能。日常使いの機器が、これ1台で充電できちゃいますよ。

マグネットが強力なので、スマホリングやスマホスタンドとして使えます。6cm（縦）×6.8cm（横）とコンパクトで机の上に置いても邪魔になりにくいのがポイント。旅行の持ち運びにも便利です。

ノートPCの充電にも対応。4台の機器を同時に充電できるCIOの「NovaPort SLIM QUAD for DESK」がお得

【お買い物マラソン】CIO NovaPort SLIM QUAD for DESK 67W 4ポート USB-C×3 USB-A×1 超薄型 急速充電器 PD 65W [世界最小級 CIO独自技術 NovaIntelligence NovaSafety2.0 搭載] 電源ケーブル 1.5m Macbook iPhone 15 / 16 Android Galaxy iPad ノートPC 5,580円 （15％オフ＋ポイント2倍：9月24日1:59まで） 楽天で購入する PR PR

ノートPCの充電もできる、CIO（シーアイオー）の「NovaPort SLIM QUAD for DESK」が15％オフ＆ポイント2倍。極薄タイプのUSB充電器がセール特価です。

USB-A×1ポート、USB-C×3ポートを搭載し、USB-C単ポート使用時は最大67W出力とパワフル。複数台でも合計最大65W出力で充電できるのも魅力的です。

フラットな形状なので、デスク上や棚下など狭いスペースでも設置簡単。プラグの角度が自由に動くスイングプラグを採用しているから、家具の裏でも使えよ。

ごちゃごちゃした配線を整理整頓。CIOの「ケーブルガイドクリップ（3個入り）」が1,100円＋ポイント2倍に

【お買い物マラソン】CIO ケーブルガイドクリップ 3個セット 角度が変わる ケーブルホルダー バネ式 ケーブルクリップ 壁 机 デスク下 デスク周り 車 配線隠し スマホ 充電 ケーブル マウス キーボード usb-c HDMI 配線整理グッズ 1,100円 （9％オフ＋ポイント2倍：9月24日1:59まで） 楽天で購入する PR PR

ごちゃつきがちな充電ケーブルや配線をキレイに誘導。CIO（シーアイオー）の「ケーブルガイドクリップ（3個入り）」が9％オフに加えて、ポイント2倍です。

木材やガラス、タイルなど場所を選ばずに設置できるのも◎。太さ2〜8mmのケーブルに対応し、デスク周りの充電ケーブルやキッチンにある家電、車内の配線などさまざまなシーンの整理整頓に効果抜群。

クリップ部分は24段階に角度調節が可能。機器の場所やレイアウトが変わっても、クリップ部分をひねるだけでケーブルの方向が変えられる便利なアイテムです。

USB-Cケーブル内蔵で便利。AnkerのNano Charger（35W, 巻取り式 USB-Cケーブル）」が20％オフ

【新色発売記念クーポン実施中】Anker Nano Charger (35W, 巻取り式 USB-Cケーブル) 4,990円 （クーポン利用で20％オフ：9月24日23:59まで） 楽天で購入する PR PR

2025年8月に発売開始したAnker（アンカー）の「Nano Charger（35W, 巻取り式 USB-Cケーブル）」にホワイトが登場。新色を記念してブラック＆ホワイトどちらもクーポン利用で20％オフです。

巻取り式のUSB-CケーブルとUSB-Cポートを1つ搭載。巻取り式USB-Cケーブルは引き出しやすく、最大70cmまで自由に長さの調整が可能です。

合計最大35W出力に対応し、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなど2台同時に充電OK。プラグは折りたたみ式かつコンパクト設計で、カバンに入れての持ち運びにも最適です。

脱着できるスマホリングが使い勝手抜群。Ankerの「610 Magnetic Phone Grip（MagGo）」が1,690円

【期間限定セール実施中 9/24まで】Anker 610 Magnetic Phone Grip (MagGo) (マグネット式スマホリング)【マグネット式/バンカーリング/スマホスタンド機能】MagSafe対応iPhone シリーズ専用 1,690円 （310円オフ：9月24日23:59まで） 楽天で購入する PR PR

マグネットでピタッとくっつく、Anker（アンカー）のスマホリング「610 Magnetic Phone Grip（MagGo）」が1,690円。iPhoneシリーズ向けアクセサリーがお買い得です。

約800gまでの荷重に耐える強力マグネットを搭載し、MagSafe対応のiPhoneにしっかり吸着。マグネット式なので取り外しも簡単ですよ。

スマホスタンドとしても利用できるから、動画視聴も快適。片手で操作できる範囲が広がり、指への負担も軽減してくれるアイテムをお見逃しなく！

