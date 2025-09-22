日用ガジェットまるっと充電。CIOのコレで荷物＆デスク整理が完了
楽天市場では、9月24日（水）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする「お買い物マラソン」が開催中です。
現在、2台同時にワイヤレス充電できる「NovaWave 3Way+」や狭いスペースでも使いやすい極薄タイプUSB充電器「NovaPort SLIM QUAD for DESK」など、CIO（シーアイオー）の便利なアイテムがお得に登場しています。
CIOの「NovaWave 3Way+」が超特価で販売中。2台のワイヤレス充電に加えてスタンドにもなる優れモノ
スマートフォンやスマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンを2台同時にワイヤレス充電できる、CIO（シーアイオー）の「NovaWave 3Way+」が10％オフ。今ならポイント2倍でさらにお得です。
スマホ部分はQi2対応で最大15W出力、もう1つは5W出力で充電可能。日常使いの機器が、これ1台で充電できちゃいますよ。
マグネットが強力なので、スマホリングやスマホスタンドとして使えます。6cm（縦）×6.8cm（横）とコンパクトで机の上に置いても邪魔になりにくいのがポイント。旅行の持ち運びにも便利です。
ノートPCの充電にも対応。4台の機器を同時に充電できるCIOの「NovaPort SLIM QUAD for DESK」がお得
ノートPCの充電もできる、CIO（シーアイオー）の「NovaPort SLIM QUAD for DESK」が15％オフ＆ポイント2倍。極薄タイプのUSB充電器がセール特価です。
USB-A×1ポート、USB-C×3ポートを搭載し、USB-C単ポート使用時は最大67W出力とパワフル。複数台でも合計最大65W出力で充電できるのも魅力的です。
フラットな形状なので、デスク上や棚下など狭いスペースでも設置簡単。プラグの角度が自由に動くスイングプラグを採用しているから、家具の裏でも使えよ。
ごちゃごちゃした配線を整理整頓。CIOの「ケーブルガイドクリップ（3個入り）」が1,100円＋ポイント2倍に
ごちゃつきがちな充電ケーブルや配線をキレイに誘導。CIO（シーアイオー）の「ケーブルガイドクリップ（3個入り）」が9％オフに加えて、ポイント2倍です。
木材やガラス、タイルなど場所を選ばずに設置できるのも◎。太さ2〜8mmのケーブルに対応し、デスク周りの充電ケーブルやキッチンにある家電、車内の配線などさまざまなシーンの整理整頓に効果抜群。
クリップ部分は24段階に角度調節が可能。機器の場所やレイアウトが変わっても、クリップ部分をひねるだけでケーブルの方向が変えられる便利なアイテムです。
USB-Cケーブル内蔵で便利。AnkerのNano Charger（35W, 巻取り式 USB-Cケーブル）」が20％オフ
2025年8月に発売開始したAnker（アンカー）の「Nano Charger（35W, 巻取り式 USB-Cケーブル）」にホワイトが登場。新色を記念してブラック＆ホワイトどちらもクーポン利用で20％オフです。
巻取り式のUSB-CケーブルとUSB-Cポートを1つ搭載。巻取り式USB-Cケーブルは引き出しやすく、最大70cmまで自由に長さの調整が可能です。
合計最大35W出力に対応し、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなど2台同時に充電OK。プラグは折りたたみ式かつコンパクト設計で、カバンに入れての持ち運びにも最適です。
脱着できるスマホリングが使い勝手抜群。Ankerの「610 Magnetic Phone Grip（MagGo）」が1,690円
マグネットでピタッとくっつく、Anker（アンカー）のスマホリング「610 Magnetic Phone Grip（MagGo）」が1,690円。iPhoneシリーズ向けアクセサリーがお買い得です。
約800gまでの荷重に耐える強力マグネットを搭載し、MagSafe対応のiPhoneにしっかり吸着。マグネット式なので取り外しも簡単ですよ。
スマホスタンドとしても利用できるから、動画視聴も快適。片手で操作できる範囲が広がり、指への負担も軽減してくれるアイテムをお見逃しなく！
