À¶²Èµ®»Ò¤¬º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¡ª¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó½÷»Ò¤¬ÆüËÜ¿Í5Áª¼ê½Ð¾ì¤Î°ìÀï¤òÀ©¤¹
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡Ê¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ËÀ¶²Èµ®»Ò¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡FA½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°Âè3Àá¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à½÷»Ò¤ÈÂÐÀï¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿36Ê¬¡¢À¶²È¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡¢±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡£µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¤½¤Î¸å2ÅÀ¤ò²Ã¤¨¡¢4-1¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¶²È¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à90¡Ü1Ê¬¤Þ¤Ç½Ð¾ì¡£Æ±¤¸¤¯¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆîË¨²Ú¤ÏÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¡¢³ÑÅÄÉö²Â¤Ï88Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿¢ÌÚÍý»Ò¤ÏÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¡¢±óÆ£Í¥¤Ï77Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
