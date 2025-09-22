²ÏÅÄÍÛºÚ2nd¼Ì¿¿½¸¡¢°ìÆü¸Â¤ê¤Î¸ÂÄêÆÃÅµ¥Ý¥¹¥¿ー¤¬¡Ö¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ë·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Æü¸þºä46¡¦²ÏÅÄÍÛºÚ2nd¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê/11·î11ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ë¤Æ¡¢9·î25Æü¤Î°ìÆü¸Â¤ê¤Ç¡¢Sony Music Shop¤ÇÍ½Ìó¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¸ÂÄê¥Ý¥¹¥¿ー¡Ê²ÏÅÄ¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë¡×¤È¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¡ª¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¥«ー¥É¡×¤¬¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕ¤¯¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢9·î25Æü¤Ë¤ÏYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¤Î¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¡Ö¾È¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²ÏÅÄ
Sony Music Shop¤Ç¤ÎÍ½Ìó¹ØÆþ¼Ô¤À¤±¤Î¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤Ê¤ë¡¢B3¥µ¥¤¥ºÀÞ¤êÌÜ¤Ê¤·¥Ý¥¹¥¿ー¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤Î¼óÅÔ¡¦¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥ó¤«¤é¾¯¤·¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¥á¥ë¥Ø¥ó¤ÊÅç¡¢¥á¥óÅç¤Ç¤Î¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¡£
ÆüËÜ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¼ÇÀ¸¤Î¾å¤Ç¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¿²Å¾¤ó¤ÇÆü¸÷Íá¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ê¸½ÃÏ¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¡Ö¾È¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë²á¤´¤¹²ÏÅÄ¤¬¥ß¥é¥¯¥ë¥¥åー¥È¤ÊÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Çþ¤ï¤éË¹»Ò¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸Ì¤¼ýÏ¿¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ÎWÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢²ÏÅÄ¤¬¡È¹¬¤»¤Î¹ñ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤Ç¥Á¥ãー¥¸¤·¤¿¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ñ¥ïー¤ò¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤¹¤ë¡¢ÆÃÀ½¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¥«ー¥É¤âÉÕÂ°¡Ê¤³¤Á¤é¤â¼Ì¿¿½¸Ì¤¼ýÏ¿¥«¥Ã¥È¡Ë¡£
WÆÃÅµ¤Ï9·î25Æü¤Î¤ß¤ÎSony Music Shop¸ÂÄê¡Ê¢¨9·î25Æü0»þ¤«¤é23»þ59Ê¬¤Þ¤ÇÈÎÇä¡Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¢£9·î25Æü¤ËYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤¬·èÄê¡ª
2nd¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢9·î25Æü20»þº¢¤è¤ê¡¢²ÏÅÄÍÛºÚ¤¬½Ð±é¤¹¤ëYouTube¤Ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¡£ÇÛ¿®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤«¤é¤ÎÍ½ÌóÃíÊ¸¤â¤â¤Á¤í¤óOK¡£¤¼¤Ò¤È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
PHOTO BY SAKAI DE JUN
¢£ÇÛ¿®¾ðÊó
YouTube¡Ø²ÏÅÄÍÛºÚ2nd¼Ì¿¿½¸È¯ÇäµÇ°À¸ÇÛ¿®¡Ù
09/25¡ÊÌÚ¡Ë20:00º¢～
¢£½ñÀÒ¾ðÊó
2025.11.11 ON SALE
Æü¸þºä46 ²ÏÅÄÍÛºÚ 2nd¼Ì¿¿½¸¡Ø¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø²ÏÅÄÍÛºÚ2nd¼Ì¿¿½¸È¯ÇäµÇ°À¸ÇÛ¿®¡ÙURL
https://youtube.com/live/yXL6HcF3rpA
¼Ì¿¿½¸¸ø¼°X
https://x.com/hina2ndphoto
Æü¸þºä46 OFFICIAL SITE
https://www.hinatazaka46.com/