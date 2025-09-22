Æü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó10·î¸Â¡Ê22ÆüÆüÃæ¡Ë 4Ëü8000±ß¥³ー¥ë¤¬½ÐÍè¹âºÇÂ¿1119Ëç
¡¡22Æü¤ÎÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2025Ç¯10·î¸Â¡ÊºÇ½ªÇäÇãÆü10·î9Æü¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ç¡¢¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î¹ç·×½ÐÍè¹â¤Ï1Ëü5138Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¤¬9627Ëç¤È¡¢¥³ー¥ë¤Î5511Ëç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï4Ëü4000±ß¤Î597Ëç¡Ê195±ß°Â405±ß¡Ë¡£¥³ー¥ë¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï4Ëü8000±ß¤Î1119Ëç¡Ê32±ß¹â98±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡21¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡56000¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡55000¡¡
¡¡¡¡44¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡54000¡¡
¡¡¡¡22¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 3¡¡¡¡53000¡¡
¡¡ 224¡¡¡¡¡¡+2¡¡¡¡¡¡ 6¡¡¡¡52000¡¡
¡¡ 105¡¡¡¡¡¡+3¡¡¡¡¡¡11¡¡¡¡51000¡¡
¡¡ 515¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡¡¡20¡¡¡¡50000¡¡
¡¡ 781¡¡¡¡ +14¡¡¡¡¡¡43¡¡¡¡49000¡¡
¡¡1119¡¡¡¡ +32¡¡¡¡¡¡98¡¡¡¡48000¡¡
¡¡¡¡95¡¡¡¡ +50¡¡¡¡ 185¡¡¡¡47250¡¡
¡¡¡¡55¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 205¡¡¡¡47125¡¡
¡¡ 602¡¡¡¡ +80¡¡¡¡ 235¡¡¡¡47000¡¡
¡¡¡¡35¡¡¡¡ +95¡¡¡¡ 265¡¡¡¡46875¡¡
¡¡ 550¡¡¡¡ +85¡¡¡¡ 290¡¡¡¡46750¡¡
¡¡¡¡ 8¡¡¡¡ +90¡¡¡¡ 310¡¡¡¡46625¡¡
¡¡ 437¡¡¡¡+110¡¡¡¡ 340¡¡¡¡46500¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡+140¡¡¡¡ 415¡¡¡¡46375¡¡
¡¡¡¡94¡¡¡¡+110¡¡¡¡ 425¡¡¡¡46250¡¡
¡¡¡¡20¡¡¡¡-180¡¡¡¡ 520¡¡¡¡46125¡¡
¡¡ 342¡¡¡¡+160¡¡¡¡ 500¡¡¡¡46000¡¡¡¡1240 ¡¡¡¡-325¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡21¡¡¡¡+225¡¡¡¡ 630¡¡¡¡45875¡¡
¡¡¡¡68¡¡¡¡+180¡¡¡¡ 590¡¡¡¡45750¡¡
¡¡¡¡ 7¡¡¡¡+370¡¡¡¡ 755¡¡¡¡45625¡¡
¡¡ 119¡¡¡¡+190¡¡¡¡ 690¡¡¡¡45500¡¡¡¡ 965 ¡¡¡¡-235¡¡¡¡ 118¡¡
¡¡¡¡15¡¡¡¡+155¡¡¡¡ 755¡¡¡¡45375¡¡
¡¡¡¡29¡¡¡¡+270¡¡¡¡ 860¡¡¡¡45250¡¡¡¡ 830 ¡¡¡¡-295¡¡¡¡¡¡50¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡+370¡¡¡¡1020¡¡¡¡45125¡¡
¡¡¡¡90¡¡¡¡+260¡¡¡¡ 970¡¡¡¡45000¡¡¡¡ 720 ¡¡¡¡-275¡¡¡¡ 341¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡ -90¡¡¡¡1050¡¡¡¡44875¡¡¡¡ 655 ¡¡¡¡ +10¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡10¡¡¡¡+260¡¡¡¡1145¡¡¡¡44750¡¡¡¡ 635 ¡¡¡¡-235¡¡¡¡¡¡27¡¡
¡¡¡¡26¡¡¡¡+250¡¡¡¡1270¡¡¡¡44500¡¡¡¡ 535 ¡¡¡¡-220¡¡¡¡ 195¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44375¡¡¡¡ 520 ¡¡¡¡-220¡¡¡¡¡¡43¡¡
¡¡¡¡20¡¡¡¡ -40¡¡¡¡1545¡¡¡¡44250¡¡¡¡ 485 ¡¡¡¡-205¡¡¡¡¡¡76¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44125¡¡¡¡ 390 ¡¡¡¡-250¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡26¡¡¡¡+345¡¡¡¡1635¡¡¡¡44000¡¡¡¡ 405 ¡¡¡¡-195¡¡¡¡ 597¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43875¡¡¡¡ 350 ¡¡¡¡-210¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43750¡¡¡¡ 345 ¡¡¡¡-180¡¡¡¡¡¡48¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43625¡¡¡¡ 330 ¡¡¡¡-110¡¡¡¡¡¡35¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43500¡¡¡¡ 300 ¡¡¡¡-155¡¡¡¡ 292¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43375¡¡¡¡ 290 ¡¡¡¡-140¡¡¡¡¡¡15¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43250¡¡¡¡ 265 ¡¡¡¡-135¡¡¡¡¡¡42¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43125¡¡¡¡ 250 ¡¡¡¡-125¡¡¡¡¡¡23¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43000¡¡¡¡ 230 ¡¡¡¡-120¡¡¡¡ 463¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42875¡¡¡¡ 225 ¡¡¡¡-105¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42750¡¡¡¡ 210 ¡¡¡¡ -95¡¡¡¡ 291¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42625¡¡¡¡ 190 ¡¡¡¡ -95¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42500¡¡¡¡ 170 ¡¡¡¡ -85¡¡¡¡ 181¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42375¡¡¡¡ 165 ¡¡¡¡ -85¡¡¡¡¡¡12¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42250¡¡¡¡ 155 ¡¡¡¡ -75¡¡¡¡¡¡22¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42125¡¡¡¡ 145 ¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡11¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42000¡¡¡¡ 140 ¡¡¡¡ -65¡¡¡¡ 485¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41875¡¡¡¡ 130 ¡¡¡¡ -65¡¡¡¡¡¡ 8¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡21¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡56000¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡55000¡¡
¡¡¡¡44¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡54000¡¡
¡¡¡¡22¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 3¡¡¡¡53000¡¡
¡¡ 224¡¡¡¡¡¡+2¡¡¡¡¡¡ 6¡¡¡¡52000¡¡
¡¡ 105¡¡¡¡¡¡+3¡¡¡¡¡¡11¡¡¡¡51000¡¡
¡¡ 515¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡¡¡20¡¡¡¡50000¡¡
¡¡ 781¡¡¡¡ +14¡¡¡¡¡¡43¡¡¡¡49000¡¡
¡¡1119¡¡¡¡ +32¡¡¡¡¡¡98¡¡¡¡48000¡¡
¡¡¡¡95¡¡¡¡ +50¡¡¡¡ 185¡¡¡¡47250¡¡
¡¡¡¡55¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 205¡¡¡¡47125¡¡
¡¡ 602¡¡¡¡ +80¡¡¡¡ 235¡¡¡¡47000¡¡
¡¡¡¡35¡¡¡¡ +95¡¡¡¡ 265¡¡¡¡46875¡¡
¡¡ 550¡¡¡¡ +85¡¡¡¡ 290¡¡¡¡46750¡¡
¡¡¡¡ 8¡¡¡¡ +90¡¡¡¡ 310¡¡¡¡46625¡¡
¡¡ 437¡¡¡¡+110¡¡¡¡ 340¡¡¡¡46500¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡+140¡¡¡¡ 415¡¡¡¡46375¡¡
¡¡¡¡94¡¡¡¡+110¡¡¡¡ 425¡¡¡¡46250¡¡
¡¡¡¡20¡¡¡¡-180¡¡¡¡ 520¡¡¡¡46125¡¡
¡¡ 342¡¡¡¡+160¡¡¡¡ 500¡¡¡¡46000¡¡¡¡1240 ¡¡¡¡-325¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡21¡¡¡¡+225¡¡¡¡ 630¡¡¡¡45875¡¡
¡¡¡¡68¡¡¡¡+180¡¡¡¡ 590¡¡¡¡45750¡¡
¡¡¡¡ 7¡¡¡¡+370¡¡¡¡ 755¡¡¡¡45625¡¡
¡¡ 119¡¡¡¡+190¡¡¡¡ 690¡¡¡¡45500¡¡¡¡ 965 ¡¡¡¡-235¡¡¡¡ 118¡¡
¡¡¡¡15¡¡¡¡+155¡¡¡¡ 755¡¡¡¡45375¡¡
¡¡¡¡29¡¡¡¡+270¡¡¡¡ 860¡¡¡¡45250¡¡¡¡ 830 ¡¡¡¡-295¡¡¡¡¡¡50¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡+370¡¡¡¡1020¡¡¡¡45125¡¡
¡¡¡¡90¡¡¡¡+260¡¡¡¡ 970¡¡¡¡45000¡¡¡¡ 720 ¡¡¡¡-275¡¡¡¡ 341¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡ -90¡¡¡¡1050¡¡¡¡44875¡¡¡¡ 655 ¡¡¡¡ +10¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡10¡¡¡¡+260¡¡¡¡1145¡¡¡¡44750¡¡¡¡ 635 ¡¡¡¡-235¡¡¡¡¡¡27¡¡
¡¡¡¡26¡¡¡¡+250¡¡¡¡1270¡¡¡¡44500¡¡¡¡ 535 ¡¡¡¡-220¡¡¡¡ 195¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44375¡¡¡¡ 520 ¡¡¡¡-220¡¡¡¡¡¡43¡¡
¡¡¡¡20¡¡¡¡ -40¡¡¡¡1545¡¡¡¡44250¡¡¡¡ 485 ¡¡¡¡-205¡¡¡¡¡¡76¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44125¡¡¡¡ 390 ¡¡¡¡-250¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡26¡¡¡¡+345¡¡¡¡1635¡¡¡¡44000¡¡¡¡ 405 ¡¡¡¡-195¡¡¡¡ 597¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43875¡¡¡¡ 350 ¡¡¡¡-210¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43750¡¡¡¡ 345 ¡¡¡¡-180¡¡¡¡¡¡48¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43625¡¡¡¡ 330 ¡¡¡¡-110¡¡¡¡¡¡35¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43500¡¡¡¡ 300 ¡¡¡¡-155¡¡¡¡ 292¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43375¡¡¡¡ 290 ¡¡¡¡-140¡¡¡¡¡¡15¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43250¡¡¡¡ 265 ¡¡¡¡-135¡¡¡¡¡¡42¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43125¡¡¡¡ 250 ¡¡¡¡-125¡¡¡¡¡¡23¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43000¡¡¡¡ 230 ¡¡¡¡-120¡¡¡¡ 463¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42875¡¡¡¡ 225 ¡¡¡¡-105¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42750¡¡¡¡ 210 ¡¡¡¡ -95¡¡¡¡ 291¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42625¡¡¡¡ 190 ¡¡¡¡ -95¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42500¡¡¡¡ 170 ¡¡¡¡ -85¡¡¡¡ 181¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42375¡¡¡¡ 165 ¡¡¡¡ -85¡¡¡¡¡¡12¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42250¡¡¡¡ 155 ¡¡¡¡ -75¡¡¡¡¡¡22¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42125¡¡¡¡ 145 ¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡11¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42000¡¡¡¡ 140 ¡¡¡¡ -65¡¡¡¡ 485¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41875¡¡¡¡ 130 ¡¡¡¡ -65¡¡¡¡¡¡ 8¡¡