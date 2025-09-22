¥â¥ó¥Ù¥ë¤Î190g¤Î¥®¥¢¤¬¡¢ËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¤â¤«¤Ê¤êÍ¥½¨¤Ç¤·¤¿
2024Ç¯9·î21Æü¤Îµ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤¬Àä¤¿¤ì¡¢°ÂÁ´¤Ê°ûÎÁ¿å¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£
»ä¤¬½»¤àÀÅ²¬¸©Æâ¤Î°ìÉôÃÏ°è¤Ç3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤ÇÃÇ¿å¤·¡¢Éüµì¤·¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬1½µ´Ö°Ê¾åÂ³¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÉ÷¤ÏËèÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢Â¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¿å¡×¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¾ö¤á¤ë¥â¥ó¥Ù¥ë¤Î¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¥ã¥ê¥¢¡×
1¿Í¤¢¤¿¤ê1Æü¤Ë3L¤Û¤É¤Î°ûÎÁ¿å¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÒ³²»þ¡¢3¿Í²ÈÂ²¤Î¤ï¤¬²È¤Î¾ì¹ç¤Ï1Æü9LÉ¬Í×¤Ê·×»»¤Ë¡£
¿åÆ»¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æµë¿å»Ù±ç¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂçÍÆÎÌ¤ÎÍÆ´ï¤¬¤Ê¤¤¤È½½Ê¬¤Ê¿å¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤òÉÑÈË¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¥¯¤Ï²È¤ÎÃæ¤Ç¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¤ÈÆ³Æþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÌðÀè¤Ë¥â¥ó¥Ù¥ë¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¥ã¥ê¥¢¡×¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï6L¤È8L¤Î2¼ïÎà¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¥¯¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÍÆÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤á¡£
¤ï¤¬²È¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º8L¥¿¥¤¥×¤ò¤Ò¤È¤ÄÆ³Æþ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÄÉ²Ã¤ÇÂ·¤¨¤è¤¦¤«¤Ê¤È¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï190g¤È¤¤¤¦·Ú¤µ¤È¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ê¤éËÉºÒ¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤ÎÊë¤é¤·¤Ç¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µë¿å¤âÃí¿å¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤Ä¤¯¤ê
³«¸ýÉô¤Ï¥¬¥Ð¥Ã¤È³«¤¡¢¿å¤òÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ä¤¯¤ê¡£
¥É¥Ð¥É¥ÐÆþ¤ì¤Æ¤â¤³¤Ü¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢µ®½Å¤Ê¿å¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£
Ãí¤®¸ý¤ÏÄ¹¤µÌó46cm¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ý¤¬ºÙ¤¯°ìµ¤¤Ë¿å¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¾®¤µ¤Ê´ï¤Ë¿å¤òÃí¤°¤Î¤â³Ú¤Á¤ó¤Ç¤¹¡£¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÎÀèÃ¼¤Ë¤Ï¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¿å¤¬Ï³¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥ë¥Ö¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¥¯¤Î¾ì¹ç¡¢´ù¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¹â¤µ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¿å¤òÃí¤²¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏËÜÂÎ¤òÊÒ¼ê¤Ç²¡¤·¹þ¤á¤ÐÄã¤á¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¤Ç¤âÃí¿å²ÄÇ½¡Ê¹â¤¤°ÌÃÖ¤ËÃÖ¤±¤Ð¼«Æ°¤Ç¿å¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ºÒ³²»þ¡¢¾²¤Î¾å¤Ç¤â1¿Í¤Ç¿å¤òÃí¤²¤ë¤Î¤Ï°ì¤Ä¤Î°Â¿´ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
»ý¤Á±¿¤Ó¤â³Ú¤Á¤ó
ËÜÂÎ¾åÉô¤òÀÞ¤ê¡¢¡Ö¥¹¥é¥¤¥É¥í¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¥ë¡×¤òº¹¤·¹þ¤á¤Ð¡¢»ý¤Á¼ê¤¬½Ð¸½¡ª
¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ï¥´¥àÉ³¤ÇËÜÂÎ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥í¥Ã¥¯¤¹¤ì¤Ð¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ß¿å¤Ç¤¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Î¤è¤¦¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤È¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬ÌòÎ©¤Ä¡Ö¥¹¥é¥¤¥É¥í¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¥ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤ÄÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤Þ¤ë¤Ã¤ÈÀö¤¨¤Æ±ÒÀ¸Åª
¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ³«¸ýÉô¤Ëº¹¤·¹þ¤á¤Ð¡¢¤Ö¤é²¼¤²¤Æ´¥¤«¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¤³¤ì¤Ê¤éÂÞ¤¬ÊÄ¤¸¤º¶õµ¤¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¡¢Äì¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê´¥¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£
²÷À²¤À¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢2¡Á3»þ´Ö¤Ç¥«¥é¥Ã¤È´¥¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ûÍÑ¤Ë»È¤¦¤Î¤Ç±ÒÀ¸ÌÌ¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
ÊÌÇä¤ê¤Î¡Ö¥È¥ì¡¼¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥¯ ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥¥Ã¥È¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ËÜÂÎ¤ä¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÎÃæ¤âåºÎï¤ËÁÝ½ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³«¸ýÉô¤¬Âç¤¤¯³«¤¯¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÁÝ½ü¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤½¤¦
Äì¤¬Êä¶¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ý¥ó¤Ã¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤â¼«Î©¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥Á¥å¡¼¥Ö¤âËÜÂÎ¤Ë¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹³¶Ý¸ú²Ì¤â¤¢¤ê·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢µë¿å»Ù±ç¤Î¤È¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Îã¤¨¤ÐÂæÉ÷¤¬¤¯¤ëÁ°¤Ë°ûÎÁ¿å¤òÃß¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ê¡¢²Æ¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Î¿åÊ¬Êäµë¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾õ¶·¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ëºÒ³²»þ¡¢´°àú¤ÊÈ÷¤¨¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Êë¤é¤·¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤éËÉºÒ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤â²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥â¥ó¥Ù¥ë¤ÎËÉºÒÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
