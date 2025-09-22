埼玉県川口市の道路を車で逆走して事故を起こし、男性を死亡させた中国籍の19歳の被告の男に懲役9年の判決が言い渡されたことが、中国のSNS上でも話題になっている。

報道によると、男は去年9月、飲酒した上で川口市内の一方通行の道路を時速125キロで逆走し、別の車に衝突し、運転していた51歳の男性を死亡させたとして、危険運転致死罪などに問われた。

弁護側は被告は運転が制御できる状態だったとして、過失運転致死を主張していたが、19日のさいたま地方裁判所の判決では「道路の状況や速度を認識していて故意性があり、危険運転罪が成立する」と判断され、検察の求刑通り懲役9年が言い渡された。

中国のネットユーザーからは「判決が軽すぎ」「もはや殺人」「懲役9年。本人は笑いが止まらないだろうな」「おじさんの命が報われない」「永久に免停で」「9年？何の冗談だ。これは故意殺人だ」「一方通行を逆走、飲酒運転、時速125キロ…判決が軽すぎ」「なぜこんなに軽いのか。懲役20年で刑期満了後、強制退去では？」といった声が上がった。

このほか、「そのまま強制送還すればいいのでは？（刑務所に入れておくのは）税金の無駄」「日本は軽い犯罪が重く罰せられ、重い犯罪が軽く罰せられる場所」「9年は日本では十分に長い。殺人でも懲役20年そこそこだからな」といったコメントも寄せられている。（翻訳・編集/北田）