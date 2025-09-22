のん、 生きた虫まで投入した“汚すぎる公衆トイレ”セットに困惑 『ミス・キング』で“絶望”と“怒り”を表現
俳優でアーティスト・のんが主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』（全8話）が29日より、毎週月曜日午後8時から無料配信を開始する。このたび復讐劇の幕開けとなる第1話の冒頭シーンを先行公開。併せて公衆トイレのセットでの撮影レポートが到着した。
【写真】『MISS KING / ミス・キング』人物相関図
本作は、天才棋士の父に人生を奪われた国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。
このたび、第1話冒頭シーンがABEMA公式YouTubeにて公開となり、飛鳥の復讐劇の幕開けとなる“公衆トイレ”でのシーンの撮影レポートも到着。山岸聖太監督もお気に入りの場面としてピックアップしている、第1話冒頭で描かれる公衆トイレのシーン。父を殺すことを決意し、ナイフを握りしめた飛鳥が、汚れ切った公衆トイレの洗面台の鏡に写った自分自身を殺意のこもった眼差しで睨みつけ、流れ出た鼻血を乱暴に拭う場面。いまだかつてないのんの姿がダイレクトに映されるシーンであり、“将棋”をテーマにしたドラマの幕開けとは思えない、ただならぬ空気感が立ち込める緊迫の場面となっている。飛鳥演じるのん自身も「ここまで笑顔を見せないキャラクターは初めて」とコメントしており、人生のどん底に陥った飛鳥の“絶望”と“怒り”を感じさせる、印象的な冒頭だ。
撮影のために都内近郊の倉庫の中に立てられたセットとはいえ、床にはゴミが散乱し、漏れた水がしたたり、“生きた虫”も実際に投入するという徹底ぶり。当初は実際の公衆トイレを借りてロケする案もあったそうですが、山岸監督は「ありがたいことに今の公衆トイレはどこも綺麗で、理想とする汚いトイレがどこにもなかったです（笑）。物語は飛鳥が地獄のようなどん底にいるところからスタートするわけで、飛鳥の心象風景を表す上では入るのも嫌になるくらい汚い公衆トイレが必須でした」とセット作り撮影を行ったことを話した。
そんなこだわりの撮影現場に足を踏み入れたのんは、あまりの“汚すぎる公衆トイレ”に思わずビックリ。洗面台に手を置くことを少し躊躇しているのんに、山岸監督が「この汚れは全部絵具ですから大丈夫ですよ」と声をかけて安心させる一幕も。またこのシーンでは、通常の鏡を使用するとカメラや照明、音声機材などが映り込んでしまうため、本物の鏡を使わない特殊な演出で撮影が行われた。
さらに鼻から血が一筋垂れる印象的なシーンでは、数人のスタッフがのんの鼻に血のりを仕込むため、カメラに映らない死角から素早く出たり入ったりと息を合わせて動き回る。その様子を見たのんは「鼻血屋さんが3人もいるから…」と思わず笑い出す場面もあり、現場は終始和やかな雰囲気に包まれた。
