堀ちえみ“誹謗中傷”の被告が控訴 一審で懲役1年、執行猶予3年で有罪判決
SNSを使って歌手でタレントの堀ちえみのブログに対して誹謗中傷を繰り返し偽計業務妨害の罪に問われ、一審で懲役1年、執行猶予3年の判決を受けた無職の被告の女（48）が、判決を不服として控訴したことが22日までに、分かった。
【写真】高級車の前でピース！ワンピース姿の堀ちえみ
堀は19年にステージ4の「舌がん」と診断されて以来、闘病生活と芸能活動を続けてきたが、被告は堀のブログに対して23年4月から25年1月17日までの間にわたって「うそ八百」「顔が歪んでいる」「舌を引っこ抜かれたいのか」など、1万6004件もの誹謗中傷のメッセージをスマートフォンで送信し続けてきたとされる。東京地裁は8月29日、中島被告に対し、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡していた。
中島被告は、職業にはつかず生活保護を受けていたが、SNSへの誹謗中傷は自宅周辺の商業施設でWiFi回線を使って送信を繰り返していた。
公判では誹謗中傷などの客観的事実については概ね認めたものの、直接の容疑となった偽計業務妨害に関しては「そのような意図はありませんでした」と否認していた。
