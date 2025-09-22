¹â²¬Ááµª¡¢¡È¹õ¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡É»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡¡¡ÖÄñ¹³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¼«¤éÇ§¤á¤ë¡ÈËâÀ¤Ã¤×¤ê¡É·òºß
¡¡9·î19Æü¡¢½÷Í¥¤Î¹â²¬Ááµª¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼Ó¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤¤¸÷¤Ç»£¤é¤ì¤¿1Ëç¤Ï¡¢¹õ¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤«¤éÀ¸Â¤ò¥¬¥Ã¥Ä¥ê½Ð¤·¤¿ÈþµÓ¤Ö¤ê¤¬ºÝÎ©¤Ä°ìËç¤À¡£
¡¡Æ±Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢
¡ÔÃÏ¾å¤Ë¹ß¤ê¤¿¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¤Ç¤¹¡Õ
¡Ô¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ê»þ¤â¡¢ÍÅ±ð¤Ê»þ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ëµ©Í¤ÊÂ¸ºß¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÇ®Îõ¤Ê»¿¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¸½ºß52ºÐ¤Î¹â²¬¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈþËÆ¤Ïº£¤â·òºß¤Ç¤¹¡£1987Ç¯¡¢15ºÐ¤Ç·¤¥á¡¼¥«¡¼¡Ø¥Þ¥É¥é¥¹¡Ù¼çºÅ¤Î¡ØÂè3²ó¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢CM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±»þ¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£1989Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢1990Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¥Ð¥¿¥¢¥·¶âµû¡Ù¤Ç¡ÈÇ¨¤ì¤¿¥»¡¼¥é¡¼Éþ¡É¤ÈÆù´¶Åª¤Ê¥¹¥¯¡¼¥ë¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤ÆÅö»þ¤ÎÀÄ¾¯Ç¯¤Ë¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ1994Ç¯¡¢±Ç²è ¡ØÃé¿ÃÂ¢³°ÅÁ »ÍÃ«²øÃÌ¡Ù¤Ç¥Ì¡¼¥É¤òÈäÏª¡£Âè18²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤¹¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¼Ä»³µª¿®»£±Æ¤Î¥Ø¥¢¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿½¸ ¡Øone, two, three¡Ù¤ò½ÐÈÇ¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡1995Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Ï»õ¤¬Ì¿¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬°ìÀÆ¤òÉ÷óÓ¤·¤¿»õËá¤Ê´¡Ö¥¢¥Ñ¥¬¡¼¥É¡×¤ÎCM¤ÇÅì´´µ×¤È¶¦±é¡£1996Ç¯¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÊÝºå¾°´õ¤È·ëº§¤·¤¿¡£
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂ©»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2004Ç¯¤ËÎ¥º§¡£2010Ç¯¤ËÅö»þ¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¼Â¶È²È¤È¤Î´Ö¤Ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ëº§¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÎøÂ¿¤½÷¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡ÈËâÀ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹â²¬¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØËâÀ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤òÈ¯Çä¡£Æ±Ç¯5·î¤Ë¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ô¿Í¤òÏÇ¤ï¤¹¤¯¤é¤¤Ì¥ÎÏÅª¤Ê½÷¡¢¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¼«¿È¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÄñ¹³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Õ¤È¡ÈËâÀ¡É¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡¸½ºß¤âÀºÎÏÅª¤Ë½÷Í¥¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖNHK¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸øŽ¥ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÊì¿Æ¡¦¤Ä¤è¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï²»³Ú³èÆ°¤âÀ¹¤ó¤Ç¡¢10·î¤Ë¤Ï·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ØEBISU JAM 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¡¢12·î¤Ë¤Ï´Ý¤ÎÆâ¥³¥Ã¥È¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¡Ø¹â²¬Ááµª Birthday Premium Live 2025¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡ËâÀ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ëá¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£