¿·¾±ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡ÄËº¨¤ÎÏ¢¾¡¥¹¥È¥Ã¥×¡Ä ¥×¥í½é¤ÎÃæ4Æü¡¦°ËÆ£¤Ï7²ó2¼ºÅÀÇ´Åê¤âÂÇÀþ±ç¸î¤Ê¤·
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à0¡¼2¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯9·î22Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤Ë0¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¡¢Ï¢¾¡¤¬2¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤Ï¥×¥í½é¤ÎÃæ4Æü¤Ç7²ó2¼ºÅÀ¤ÈÇ´Åê¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹°ËÆ£¤¬¥×¥í½é¤ÎÃæ4Æü¤ÇÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢2²ó¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¡£¥½¥È¤ËÀèÀ©¤Î13¹æ¥½¥í¤òµö¤¹¤È¡¢¤µ¤é¤Ë3Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï¥í¥Ã¥Æ¡¦²ÏÂ¼¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î·´»Ê¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¶µÜ¹¬¡¢ÌîÂ¼¡¢ÀÐ°æ¤¬3¼ÔÏ¢Â³¶õ¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡¤ï¤º¤«3°ÂÂÇ¤Ë»ß¤Þ¤ê¡¢Ï¢¾¡¤Ï2¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤òÁÀ¤¦°ËÆ£¤Ï7²ó2¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤¬¡¢7ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£