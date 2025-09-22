12·î¡¢µ¤²¹Äã¤¯¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡¡µÞ¤ÊÊÑ²½¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤ò
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï22Æü¡¢10¡Á12·î¤Î3¥«·îÍ½Êó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£12·î¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢Ê¿¶Ñµ¤²¹¤ÏËÌÆüËÜ¤Ï¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Äã¤¤¸«¹þ¤ß¡£10¡Á11·î¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¹â²¹·¹¸þ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢½©¤Î½ª¤ï¤ê¤«¤éÅß¤Î½é¤á¤Ë¤«¤±¤ÆµÞ¤Ë´¨¤¯¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ê¤É¤ÇÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Â¿¤¤¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡Åß¡Ê12·î¤«¤éÍèÇ¯2·î¡Ë¤ÎÅ·¸õ¤Î¸«ÄÌ¤·¤âÈ¯É½¤·¡¢Ê¿¶Ñµ¤²¹¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Î¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤ÇÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Â¿¤¯¡¢ËÌ¡½ÅìÆüËÜ¤Ï¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡£