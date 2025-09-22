◇陸上世界選手権（13日〜21日、東京・国立競技場）

大会最終日の21日、フィナーレを飾った男子円盤投げでは、金メダリストのダニエル・スタール選手(スウェーデン)が感謝のお辞儀をみせました。

悪天候の中で競技が行われ、男子円盤投げは、ぬれたサークルによって転倒する選手やミスも続出。午後8時10分に競技が開始されますが、中断もあり、午後9時20分号砲の男子4×100メートルリレー決勝が終わっても競技が終わらず。大会のスタッフもサークルの水をなんとかしようと必死に作業します。

午後11時を超えた試合は、最終投てきで劇的決着。2位につけていたスタール選手が、投げる前に遅くまで残るスタンドの陸上ファンに感謝を込めるように、円盤を両手で持ちお辞儀をみせます。運命の一投は、決勝で唯一の70mの大台を突破となる今季自己ベスト70m47のビッグスローで大逆転優勝となりました。

さらにスタール選手は、大会スタッフから金メダルをかけられると、そのスタッフに感謝のお辞儀。東京大会のフィナーレを飾りました。

▽決勝結果

金）70m47 ダニエル・スタール(スウェーデン)

銀）67m84 ミコラス・アレクナ(リトアニア)

銅）66m96 アレックス・ローズ(サモア)