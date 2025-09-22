¡ÉÂÎ°é´Û¤Ç²£¤Ë¤Ê¤ê¥¹¥Þ¥Û¤ò¡Ä¡ÉÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ãæ³Ø¶µ»Õ¤ÎÃË¡¡¸ÜÌä¤ÎÉô³èÃæ¤ËÅð»£¤Îµ¿¤¤¤òÊÝ¸î¼Ô¤«¤é»ØÅ¦¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÀéºÐ»Ô
¾¯½÷¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤ÆËÌ³¤Æ»¡¦ÀéºÐ»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤«¤éÉô³èÆ°Ãæ¤ËÅð»£¤Îµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéºÐ»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¡¦ÄÓÌî·¼ÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê41¡Ë¤Ï¡¢¾¯½÷¤ÎÀÅª¤ÊÆ°²è¤òÅð»£¤·¶µ»Õ¤é¤¬»²²Ã¤¹¤ëSNS¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¶¦Í¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅª»ÑÂÖ»£±ÆÅù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç9·î17Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéºÐ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÄÓÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï2023Ç¯¡¢¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÉô¤ÎÉô³èÃæ¤ËÂÎ°é´Û¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÁàºî¤·¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤«¤éÅð»£¤Îµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¶µ°Ñ¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ËÄÓÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¡£
¤½¤Î¸å¡¢»Ô¶µ°Ñ¤ÏÉô³èÆ°»ØÆ³°÷¤òÇÛÃÖ¤·¡¢ÄÓÌîÍÆµ¿¼Ô¤¬1¿Í¤ÇÀ¸ÅÌ¤ò»ØÆ³¤·¤Ê¤¤¤è¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£