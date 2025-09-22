¥¤¥®¥ê¥¹¤È¥«¥Ê¥À¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò¹ñ²È¾µÇ§¡ÄG7¤Ï½é¡¢Ìó150¥«¹ñ¤¬¾µÇ§¡¡¡Ö¥Æ¥í¤òÍø¤¹¤ë¤â¤Î¡×¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼óÁê¤ÏÈ¿È¯
¥¤¥®¥ê¥¹¤È¥«¥Ê¥À¤Ï21Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò¹ñ²È¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
G7¡Ê¼çÍ×7¥«¹ñ¡Ë¤Î¾µÇ§¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤Ï21Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2¹ñ²È²ò·è¤Î´õË¾¤ÏÇö¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸÷¤ò¾Ã¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¤Þ¤¿¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤â¡ÖÁÐÊý¤ÎÊ¿ÏÂÅªÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò¹ñ²È¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌó150¥«¹ñ¤¬¾µÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢G7¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ä¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤â21Æü¤Ë¾µÇ§¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤â¶á¤¯Àµ¼°¤Ë¾µÇ§¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¤Î¾µÇ§¤Ï¥Æ¥í¤òÍø¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¶¯¤¯È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£