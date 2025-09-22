注目の“日本一可愛い新入生”候補 青山学院大学・夏凪里季さん【フレキャン2025特集】
【モデルプレス＝2025/09/22】日本一の新入生を決めるミスコン「FRESH CAMPUS CONTEST 2025」（通称：フレキャン）にて、2次審査通過者の中で「モデルプレス掲載権」を獲得した出場者にインタビューを実施。今回は、青山学院大学・夏凪里季（なつなぎ・りり）さんのインタビュー。
【写真】昨年度の“日本一可愛い新入生”
「FRESH CAMPUS CONTEST」は、今年で16年目を迎える大学・専門学校新入生を対象としたコンテスト。2010年度の初開催からこれまでの歴史の中で、数多くのアナウンサーやタレント・モデルなどを多数輩出してきた。
2024年度のグランプリは稲垣瑠奈（法政大学）。これまでのコンテスト出身者には、宇内梨沙（TBSアナウンサー）、上村彩⼦（TBSアナウンサー）、滝菜月（⽇本テレビアナウンサー）、中村麻美 （アパレルブランドディレクター）、井⼝綾⼦（タレント）、中川紅葉（女優）、斉藤里奈（モデル・ミス週刊少年マガジン）、長谷川新奈（元AKB48）、南野巴那（女優）、有賀怜香（テレ朝学生キャスター）、榎本ゆいな（タレント）等がいる。
大学：青山学院大学
出身地：神奈川県
誕生日：6月24日
趣味：お菓子作り、映画鑑賞、数独
特技：ダンス、表情筋を動かすこと
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
役者になりたいという夢があり、もっと多くの人に私のことを知ってもらうためにはどうしたらいいか悩んでいた時に、先輩に紹介してもらったからです。
― コンテスト期間中、自分磨きのために頑張っていることはありますか？
毎回の配信で髪型や服装を変え、自分に何が似合うかや周りからどう見えるかを研究しています。また、応援してくださる皆さんに笑顔と元気をお届けできるよう、私自身がいつでも楽しむようにしています！。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
私の強みは、やると決めたことは最後までやり切る継続力や根性と、明るさです。SHOWROOMでの配信は、5月から毎日配信を続け、朝から楽しく配信することで、皆さんに1日乗り切るための元気と笑顔をお届けしようと努力しています。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
将来の夢は、国や世代を超えて多くの人の心を動かす役者になることです。テレビや映画、舞台を通して心に響く表現を届けるため、演技力や表現力を日々磨き、努力を惜しまず、一歩ずつ成長していきたいです。そして、観てくださる方に笑顔や勇気を届けられるような存在になります！
― 今後の審査への意気込みをお願いいたします！
支えてくださる皆さんへの感謝を忘れず、グランプリを目指して全力で頑張ります！元気もりもり夏凪里季の応援をよろしくお願いします！
「FRESH CAMPUS CONTEST」では、審査の段階から雑誌掲載、TVキー局主催のイベント・番組レポーター出演、大型ファッションショー出演等のチャンスも。これまでに「神戸コレクション」「超十代」を始めとするイベントの出演や人気雑誌「CanCam」「JJ」「non-no」「Ray」など多くのイベントや雑誌とコラボレーションしたほか、過去にはフジテレビ制作の地上波ドラマやMBSラジオといったメディアへの出演機会もコンテスト参加者に与えられてきた。今年度もすでに特別協力として「テレビ朝日アスク」「モデルプレス」「CanCam」が決定。今年も学生の夢に向けた様々なチャンスを参加者に提供する。
今年度は、10月2日より4次審査がスタート。グランプリは、12月13日に品川インターシティホールにて行われる表彰式で発表される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
